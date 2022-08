Walter ZappalÃ  e Martina Caucino vincono Mister Italia e Miss Grand Prix

Il catanese Walter Zappalà e la vercellese Martina Caucino, entrambi 23enni, sono i vincitori dei concorsi nazionali, rispettivamente, di Mister Italia e Miss Grand Prix organizzati da patron Claudio Marastoni e le cui finali nazionali, per il terzo anno consecutive, si sono tenute a Pescara ieri sera, sabato 6 agosto.



In una Piazza Salotto gremita e vestita a festa, è andato quindi in scena lo "spettacolo della bellezza" condotto da una pimpante Jo Squillo, ben coadiuvata dalla simpatia di Luca Onestini e dal fascino di Nathalie Caldonazzo, madrina della serata impreziosita anche dalla performance di Serena De Bari, cantante resa famosa dal talent "Amici", e che a Pescara ha omaggiato la grande Raffaella Carrà con una "cover medley" dei suoi più grandi successi, da "Ballo ballo" a "Pedro". In platea, tra gli altri, anche il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'assessore Alfredo Cremonese.



Al termine di lunghe selezioni portate avanti in tutta la Penisola, in piazza Salotto si sono ritrovati 38 finalisti aspiranti Mister Italia e 23 finaliste aspiranti Miss Grand Prix.

La corona di Miss Grand Prix si è posata sui lunghi capelli castani di Martina Caucino, 23 anni di Vercelli, fresca di laurea triennale in Architettura a Torino con l'hobby dell'equitazione e il sogno di dare il nome a un brand di costumi da bagno.



"La notte della vittoria ho dormito con la corona nel letto – rivela la neo reginetta di Vercelli – Non mi aspettavo di vincere perché il livello delle altre concorrenti era davvero alto, ma un po' ci speravo, quanto meno di arrivare tra le prime 6. Dedico la vittoria in primo luogo a mia madre Elisabetta, ma in generale a tutti i miei famigliari e amici. Anche perchè, essendo single, non ho nessun fidanzato a cui dedicare la vittoria".



E' un "cuore solitario" anche Walter Zappalà, 23 anni di Catania, vincitore di "Mister Italia 2022". Alto 1,86, capelli mori, sorriso contagioso, Walter ha una laurea triennale in Scienze politiche, l'hobby dello sport (pratica nuoto, calcio e judo) e il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo.

"La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: a Pescara c'era papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia.

Essendo attualmente single, la seconda dedica va ai miei amici che mi hanno sempre sostenuto e infine a tutti i ragazzi approdati qui alla finale, davvero un bel gruppo coeso. Confido che questa vittoria possa essere per me un trampolino di lancio come lo è stato, solo per citarne alcuni, per Luca Onestini o Luciano Punzo".

Oltre ai titoli principali, sono state assegnate altre fasce.



In ambito femminile: "Miss Grand Prix Moto 2022" è la maceratese Lucrezia Grella, "Miss Grand Prix Fitness 2022" è la chietina di San Giovanni Teatino Chiara Di Cintio, "Miss Grand Prix Calcio 2022" è la reggiana Sofia Grassi, "Miss Grand Prix Influencer 2022" è la cosentina Alessia Pia Villella, "Miss Grand Prix Fiction 2022" è la foggiana Alexandra Cardone, "Miss Grand Prix on the web" è la catanese Laura Platania.



Per quanto riguarda il concorso maschile: "Il modello d'Italia 2022" è il teramano di Bisenti Francesco Barbarossa, "Il Volto più bello d'Italia" è quello del 23enne crotonese Giuseppe Clausi, "L'Uomo ideale d'Italia 2022" è il romano Daniele Salustri, "Mister Talento 2022" è il tarantino Romualdo Marinò, "Un bello per il Cinema 2022" è il cosentino Valentino Mele, "Mister Italia Fitness 2022" è il comasco Luca Chirico, "Mister Italia Influencer 2022" è il veronese Valerio Campoli, "Mister Italia On the Web 2022" il casertano Raffaele Cammarota.