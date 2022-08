Fontanelle: gatti uccisi e spariti. L'attivista Di Muzio: "Un'oasi per mettere in sicurezza i felini"

A distanza di due mesi dalle continue sparizioni e uccisioni dei gatti non è cambiato nulla in Via Caduti del Servizio, zona Fontanelle a Pescara.

Lo scorso 18 giugno si svolge una fiaccolata a cui parteciparono anche esponenti politici come il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari ed il consigliere regionale Antonio Blasioli. Come riportato dall'attivista Katia Di Muzio alcuni gatti sarebbero stati avvelenati con l'antigelo mentre altri felini uccisi con dei petardi, sgozzati e uccisi con i mattoni mentre negli ultimi tre giorni altri due mici sono stati uccisi in modo violento.

Per togliere i gatti dalla strada la Di Muzio ha lanciato sul proprio profilo Facebook un'iniziativa: costruire “la piccola oasi per i gatti di Fontanelle” ovvero una casetta in legno e di rete per la recinzione la spesa con un totale di spesa pari a 2500 euro.

Le donazioni si potranno effettuare attraverso paypal contattando il seguente indirizzo email: dimuziokatia@gmail.com con le spese che saranno documentate man mano che verranno affrontate.