Dj’s Pescaresi in cima alle classifiche di musica elettronica su Beatport !!!

Li abbiamo incontrati nel 2019 in occasione dell’uscita del loro primo Album con il nuovo progetto nel mondo della musica elettronica e a distanza di circa 3 anni vogliamo parlarvi di nuovo del duo Pescarese “ TECHNOTONIC “.

Si chiama Sonorus il nuovo EP dei Dj’s Producers Giuseppe Spena ( Rony Spen ) Massimiliano Criscitelli ( Frankie Massa ) uscito solo da qualche giorno su tutti i negozi digitali con l’etichetta tedesca “Trippy Code” ed ha raggiunto il secondo posto dei nuovi Album più venduti sullo store mondiale di riferimento per la musica da club ( Beatport ), un risultato che dopo anni di duro lavoro vede protagonisti i Technotonic tra i Top dj’s/produttori mondiali sperando che sia di buon auspicio per un grande ritorno della musica elettronica Made in Italy.