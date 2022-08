E' morto Piero Angela: il cordoglio della politica abruzzese

E' morto Piero Angela. Lo storico giornalista, divulgatore scientifico e scrittore si è spento all'età di 93 anni. A dare l'annuncio della scomparsa di Angela è stato il figlio Alberto sui social scrivendo: “Buon viaggio papà”.

Nato a Torino nel 1928, Piero Angela entrò in Rai lavorando come cronista presso il Giornale Radio per poi assumere negli anni il ruolo di conduttore del Telegiornale. Nel 1981 andò in onda la prima puntata di “Quark” per poi essere chiamato “Superquark”.

IL CORDOGLIO DELLA POLITICA ABRUZZESE

In queste ore sono molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Piero Angela. “Addio a Piero Angela, simbolo della divulgazione scientifica-scrive su Facebook il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio-Ci ha accompagnato per decenni verso affascinanti scoperte, trasmettendo a tutti un profondo amore per la conoscenza. Buon viaggio.”

Carlo Masci, Sindaco di Pescara: “Piero Angela non è più con noi, ma resterà sempre con noi, è stato il più grande divulgatore di cultura e di scienza di popolo. Merita l'intitolazione di una via o di una piazza in ogni città d'Italia. Pescara lo farà!”

Luciano D'Alfonso (Partito Democratico): "L’Italia perde Piero Angela, un grande uomo e professionista, che con la sua lunga carriera di giornalista e divulgatore scientifico, ha fatto entrare la cultura, le informazioni e l’amore per la conoscenza nelle case di tutti gli italiani.

Esprimo la mia più profonda gratitudine a lui per l’importante servizio pubblico svolto nel corso della sua vita. Buon viaggio eterno."

Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo: “Piero Angela è stato la narrazione poetica della scienza. Per questo, con la sua capacità di tradurre il fascino della conoscenza, è stato un degno figlio di Galileo. Pochi sanno che, come Peter Angela, è stato anche uno dei primi jazzisti italiani. La sua figura è insostituibile.”