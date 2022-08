Partite allo Stadio Adriatico: disposto il divieto di somministrazione di bevande

Al fine di tutelare la sicurezza pubblica e l'incolumità fisica del personale operante durante le partite del Pescara che si disputeranno allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” per la stagione calcistica 2022-23, il Sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza sul divieto e somministrazione di bevande di qualsiasi natura e gradazione, sia all'interno che nelle immediate adiacenze dell'impianto sportivo, in contenitori di vetro e/o lattine almeno due ore prima lo svolgimento della manifestazione sportiva e fino a completo deflusso di tutto il pubblico.

Inoltre, sarà vietato l'asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi natura e gradazione contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatto salvo il servizio al tavolo dei ristoranti propriamente detti.

Le vie interessate saranno le seguenti: via Mazzarino, piazza S. D’Acquisto, via Ortiz, via D'Avalos (da via Ortiz al viale Della Pineta), via D'Annunzio, via Mezzanotte, via Bernabei fino a via S. Tommasi, via S. Tommasi (da via Bernabei fino a via Pepe), via Pepe (da via S. Tommasi a viale Marconi), via Marconi (da via Mazzarino a viale Della Pineta), via Pollione, via Troilo, viale Pindaro (da via Pollione a via Della Pineta), viale Della Pineta. L'ordinanza riguarderà anche all'interno dell'impianto sportivo.

L'inosservanza del decreto, fatta salva l’eventuale rilevanza penale per fatti costituenti reato, sarà punita attraverso una sanzione amministrativa. La verifica del rispetto delle sopracitate disposizioni sia effettuata dalle Forze di Polizia, assumendo, in caso di inottemperanza, i provvedimenti previsti dal vigente ordinamento.

