Al via il Jova Beach Party, in campo la Misericordia di Pescara con 180 volontari e 22 ambulanze

È tutto pronto per il Jova Beach Party, il concerto sulla spiaggia di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti che si terrà oggi e domani a Vasto. Al concerto sono previste ben 20 mila fan provenienti dall'Abruzzo e dintorni.

A tal proposito la Misericordia di Pescara si è mobilitata per la gestione ed il soccorso sia prima, durante e dopo il concerto. Saranno predisposti ben 3 ospedali da campo, 22 ambulanze, 20 medici, 30 infermieri e 180 volontari del soccorso.

Queste le parole di Cristina D'Angelo, Governatore della Misericordia di Pescara a LaQtv : "Ancora una volta la Misericordia di Pescara ha messo in atto una grandissima gestione assistenziale sanitaria che vedrà sul campo di Vasto circa 180 volontari, 30 infermieri, 20 medici ed oltre 22 ambulanze.

La collaborazione-spiega D'Angelo- è dovuta anche ad una sinergia di Misericordie che parteciperanno tra cui quella della Puglia, Lazio e delle Marche. Inoltre, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ha messo a disposizione un posto di comando avanzato che servirà a coordinare tutte le comunicazioni radio." Quale sarà il nostro ruolo? "Gestiremo 7 ambulanze BLS al giorno e 4 ambulanze ASL quindi 4 ambulanze con un medico a bordo. I volontari saranno sparsi per tutta l’area interessata del concerto. Abbiamo 30 squadre da tre soccorritori l’una che sarà disponibile per ogni evenienza in caso di intervento.”