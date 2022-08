Due nobili realtà insieme : pittura e poesia

Raccontare le emozioni attraverso immagini e parole. Quando la pittura incontra la poesia il risultato è un’opera carica di significato, densa di sensazioni e ricca di esperienza.

Come nella raccolta di aforismi, saggi e poesie “La Torre”, nata dalla collaborazione di due grandi artisti abruzzesi: Alessio Cerasa, scrittore pescarese, e Paola Silvestri , nota pittrice e poetessa, anche lei originaria di Pescara, autrice di uno splendido dipinto che compare sulla copertina della raccolta di poesie dello scrittore.

Due personaggi , due artisti che si servono della potenza espressiva delle parole e delle immagini, che hanno molto in comune, hanno pensato di abbinare le due forme d’arte e di realizzare un connubio davvero molto interessante.

Entrambi, partendo da immagini e parole fortemente ricche di significato, conducono lo spettatore in una dimensione lirica e onirica che trascende la realtà quotidiana e avanza verso l’infinito.

Alessio Cerasa adopera le parole per rappresentare forme d’arte e contenuti profondamente attuali e dal forte impatto visivo. E’ uno scrittore dall’animo molto sensibile, leggendo le sue poesie infatti s’intuisce che ha sofferto molto nella vita e proprio per questo motivo è alla ricerca di pace e serenità, crede nella presenza di Dio e che tutto è in connessione

Paola Silvestri, invece, utilizza con sapiente maestria i colori e segni su tela per rappresentare figure intinse di colori accesi, che rappresentano realtà immaginarie e reali al tempo stesso.

L’opera che la Silvestri ha dipinto proprio appositamente per lui denominato “Flusso universale” è un dipinto molto significativo, realizzato con la tecnica olio su tela. Forte è il richiamo evocativo del dipinto al significato simbolico del racconto che, tradotto nelle immagini, risulta condensato e sintetizzato.

Ecco quindi che da un quadro può nascere una poesia e/o viceversa così come affermava il poeta Quinto Orazio Flacco che coniò nel lontano il termine Ut pictura poësis, tradotta letteralmente significa "Come nella pittura così nella poesia" . Come dire quindi "la poesia è come un quadro" o "un quadro è come una poesia".