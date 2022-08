Rialzo stradale, imposto il divieto di transito su Via Margherita

Dal 29 agosto sino al 10 settembre (dalle ore 7,00 del 29/08/2022 fino alle ore 19,00 del 10/09/2022) sarà istituito il divieto di transito sul tratto Via Margherita compreso tra Via Leopoldo Muzii e Via De Amiciis per consentire i lavori per il rialzo stradale.

Lungo il viale sono in corso i lavori per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e messa in sicurezza della ciclabilità cittadina diretta a collegare le stazioni ferroviarie e poli univeristari.

Inoltre, già dal 19 luglio fino al 30 ottobre è in corso il divieto di transito ciclistico sul tratto di pista ciclabile di Viale Regina Margherita compreso tra Via L. Muzii e Piazza della Rinascita ed il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto lato monte di Viale Regina Margherita compreso tra Via L. Muzii e Piazza della Rinascita.

