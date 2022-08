I migliori consigli per lavare il Golden Retriever

Una delle razze canine più amate e conosciute. Il Golden Retriever, con la sua prorompente energia positiva e la sua dinamicità, riesce a convincere anche chi, di cani, proprio non vuole saperne. I Golden Retriever sono dei giocherelloni molto affettuosi e, per questo motivo, necessitano di attenzioni e compagnia davvero sentite. Si tratta di cani fedeli che fanno di tutto per vedere i propri padroni felici.

Oltre tutto, i Golden Retriever non necessitano di una cura eccessiva che vada oltre le normali routine di pulizia e controllo del cane. Proprio alla luce di tutti questi presupposti si evince quanto sia importante ricambiare l’amore del nostro Golden Retriever attraverso una cura consapevole di ogni aspetto della sua vita. Non solo coccole, giochi e alimentazione, ma anche, ovviamente, tutto ciò che concerne l’igiene.

Possedere un Golden Retriever è il sogno di moltissime persone, specie quando decidono di mettere su famiglia, oppure hanno già dei bambini. L’allevamento golden retrievers Marina Lab offre trasparenza, affidabilità e professionalità senza compromessi, al fine di garantire un processo d’adozione fluido che convogli in un padrone felice con un cane fedele, affettuoso e vigile.

Come fare il bagno ad un Golden Retriever

Il pelo è importantissimo per un Golden Retriever, tant’è che non va tagliato, ma soltanto spazzolato. Questa razza presenta due strati di pelo, uno posto all’interno e l’altro all’esterno. Il primo, più corto, è attaccato al corpo e protegge il cane dal clima, mentre il secondo, largo e ondulato, necessita della sopracitata routine di cura. Si consiglia, poi, di far fare il bagno al cane in casa una volta al mese o ogni mese e mezzo.

Le necessità dell’animale cambiano di volta in volta, anche in funzione delle sue abitudini. Ciò nonostante, è oggettivo che un cucciolo vada lavato più spesso di un adulto. Per preservare il manto del cane bisognerà adottare prodotti specifici con PH neutro e mai destinati all’utilizzo “umano”. Occorrerà scegliere prodotti di qualità, siccome i Golden Retriever sono molto propensi ad avere malattie della pelle.

Il bagno dovrà essere fatto con acqua tiepida, magari dopo aver applicato una maschera per il pelo, averlo insaponato e risciacquato, al fine di evitare i nodi e rendere il pelo più brillante. Il Golden Retriever va asciugato con asciugacapelli a basse temperature quando è cucciolo e aiutandosi con una spazzola cardatrice. In alternativa allo shampoo classico, si può utilizzare saltuariamente quello secco, facendo attenzione a orecchie, naso e bocca e lasciandolo agire solo per il tempo necessario e non oltre.

Come ottenere un pelo più lucido

Come già precedentemente accennato, i Golden Retriever non necessitano di tagli al pelo. Ciò nonostante, occorrerà curarlo in maniera adeguata. I Golden Retriever fanno la muta del pelo per due volte l’anno, ma al di fuori di questo periodo, se il cane manifesta perdite eccessive di pelo, occorrerà rivolgersi ad un veterinario. I Golden Retriever possono essere pettinati ogni giorno.

Per avere un manto sempre lucido e in saluto si consiglia di utilizzare spazzole cardatrici metalliche, pettini che rimuovano il sottopelo e forbici di vario tipo che agiscano dove il pelo è più propenso ad annodarsi. Orecchie collo e polpastrelli sono elementi fondamentali da curare, insieme agli occhi che vanno puliti con delicatezza e liberati dalle cispe.

Da quanto espresso finora, si evince come, di fatto, il Golden Retriever non necessiti di nulla, se non delle attenzioni che ogni amico a quattro zampe meriterebbe di ricevere. Occhio, comunque, nelle fasi di lavaggio, allo stato della pelle dell’animale e alle condizioni del manto, utili a delineare la presenza di eventuali problemi di salute.