Sversamento nel Fiume, sopralluogo dell'assessore Di Nisio assieme l'Arta

Nella mattinata di oggi l'assessore Nicoletta Di Nisio assieme all'Arta hanno effettuato un sopralluogo posizionando le barriere architettoniche dopo lo sversamento di idrocarburi di alcune sostanze nel Fiume Pescara.

Lo sversamento è stato uno degli argomenti cardine della commissione ambiente presieduta dal consigliere comunale Cristian Orta.

Così l'assessore Di Nisio: "Tutto ciò che era possibile fare per tutelare il fiume e il mare, e per fortuna queste sostanze inquinanti non hanno raggiunto il litorale come hanno dimostrato i risultati dei prelievi effettuati dall’Arta, è stato fatto con celerità.

Abbiamo agito in piena collaborazione con l’Arta e con la Capitaneria di Porto che ha la competenza specifica. Di più non si può dire in quanto su questo episodio vi è un’indagine per risalire ai responsabili. Sono però piuttosto ottimista perché grazie alle “barriere assorbenti con panne rigide” posizionate ancora questa mattina i reflui sono e saranno isolati verso le sponde."

Così invece il consigliere Orta sulla questione legale con l'ipotesi di danni ambientali, rischio di reclusione dai 2 ai 6 anni ed una sanzione dal 10 ai 100 mila euro con ulteriore aumento delle pene per aree naturali sottoposte a vincoli: “Per quanto di competenza dell’amministrazione ci siamo mossi con rapidità appena abbiamo appreso della situazione delle acque del Pescara, verificando la situazione e informando tempestivamente gli organi competenti al fine di trovare soluzioni immediate.

Il Comune com’è noto ha messo in piedi tutta una serie di iniziative di progetto per far sì che il fiume divenga in tempi medi una grande risorsa economica e turistica per la città.”

Nel frattempo il ministero ha approvato il progetto di infrastrutture lungo il Fiume Pescara per beneficiare i disabili. A dirlo è l'assessore Di Nisio con il progetto presentato all'amministrazione negli interventi del PNRR.