Vela D'altura alla seconda edizione del Festival Dannunziano

“Io l'onda in misura conduco”, così scrive Gabriele d'Annunzio nella poesia Undulna (L'onda), inserita

nella sua raccolta di liriche Alcyone (1903). Cento versi in un'unica strofa nella quale il Poeta rievoca il

suono e il ritmo delle onde, ricreando quasi una melodia. E sono questi i versi adottati come motto della

seconda edizione della “Dannunziana”, appuntamento velico che rientra nella settimana di celebrazione

dedicata al Vate organizzata dalla presidenza del Consiglio regionale con il supporto del Comune di

Pescara.



La veleggiata “Dannunziana” fa parte del calendario delle iniziative sportive del Circolo Nautico

Pescara (Cnp2018) ed è in programma domenica 4 settembre. A pochi giorni dalla partenza sono circa

40 le imbarcazioni di vela d'altura iscritte che si misureranno nel classico percorso in mare tra il centro di

Pescara e la Stele dannunziana. Ma con una novità: la partenza e il traguardo quest'anno sono previste al

largo della Nave di Cascella, in modo che le barche con le loro vele colorate siano ben visibili dalla

spiaggia dove si potrà seguire la regata.



Dopo lo start alle ore 11 le imbarcazioni faranno rotta verso sud e poi ritorno di nuovo al traverso di

Largo Mediterraneo. Un percorso a triangolo di circa 3 miglia da ripetere due volte (6 miglia in tutto) e

che vede la Stele come punto di riferimento per un inchino culturale ideale a D'Annunzio.



Le imbarcazioni partecipanti, tutte tra i 9 e i 15 metri, provengono da Ortona, Vasto, Giulianova, Roseto

oltre che da Pescara. Il rientro al Marina è previsto per le ore 15 con premiazione alle ore 17.



Nella vigilia della veleggiata, sabato 3, armatori ed equipaggi si ritrovano alle ore 19 nel ristorante Osea

del porto turistico per l'aperitivo inaugurale e per l'immancabile alzabandiera, incarico affidato quest'anno

all'assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli. Con lei ospiti della serata anche il

presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco Carlo Masci. Gli equipaggi sono

invitati poi alle 21 nel Teatro D'Annunzio per lo spettacolo che celebra i 100 anni del Conservatorio

“Luisa D'Annunzio” Andrea Venditti e Andrea Di Nicolantonio, componenti dello staff operativo del Cnp, in particolare per

questa veleggiata: “La Dannunziana è solo l'ultimo evento in ordine di tempo di una stagione velica di

successo, ricca di impegni e soddisfazioni, che ha visto coinvolto il Circolo Nautico. Basti ricordare la

“Cerasuolo d'Abruzzo Cup”, la “Pescara-Vasto”, il ritorno della “Pescara-Tremiti”, a cui si aggiungerà ad

ottobre la seconda edizione della gustosa “Cooking Cup”. Questo secondo Trofeo d'Annunzio rappresenta

la parte più classica e poetica della vela legata al territorio, e siamo orgogliosi di far parte di questa

settimana di celebrazione del nostro grande Poeta”.



E' importante ricordare che tutto il calendario degli eventi e delle regate del Circolo Nautico Pescara si

svolgono anche grazie ai principali sponsor: Banca Generali Private, Ferretti Gioielleria, Locman Italy e

Vittoria Rms.