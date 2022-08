Organizzare e Inviare la tua Collezione di Foto in un File

La fotografia è un’arte che richiede molte qualità.

Una di queste è la capacità di saper organizzare le varie attività in modo da scattare le foto nella massima tranquillità e serenità.

Una volta riposta la fotocamera e gli obiettivi, arriva il momento di guardare gli scatti e scegliere quelli più belli per fare editing o creare album e portfolio. Durante questa fase, il fotografo ha bisogno di avere tutto in ordine per potersi dedicare esclusivamente alla conservazione e organizzazione delle foto.

Il portfolio è un elemento fondamentale nella vita di un artista. Consente di mostrare il proprio lavoro in modo ben organizzato, pulito, rapido e semplice.

Qual è il modo migliore per creare una collezione di foto?

Che tu voglia creare una raccolta fotografica da condividere con gli amici o un portfolio professionale con le tue foto migliori, uno dei formati più diffusi e pratici è il PDF.

Questo formato consente di raggruppare numerosi contenuti come foto, video e testo in un unico file dalle dimensioni ridotte, il che permette di accedere rapidamente e condividere la tua collezione via e-mail, servizi di messaggeria istantanea e condivisione bluetooth.

Perché in PDF?

Il PDF è il formato di condivisione standard più utilizzato al mondo.

Significa che praticamente tutti possono aprirlo sul proprio computer, tablet, smartphone e altri dispositivi in un attimo e senza bisogno di particolari programmi o altro. I computer riconoscono il formato PDF al volo e lo aprono automaticamente; quindi, è perfetto per condividere album fotografici con clienti, amici e parenti.

Come creare il tuo album fotografico

Organizzare le foto per il tuo album o portfolio è semplice e non richiede strumenti sofisticati.

Per creare in pochi istanti un file PDF da inviare e condividere con clienti e follower, puoi utilizzare uno dei tantissimi programmi disponibili. Power Point di Microsoft o Google Slides sono ottimi punti di partenza per mettere insieme fotoe testo in un layout semplice, ed esportare il tutto in formato PDF con pochi click.

Se oltre a raccogliere le foto in un album vuoi creare un design unico e personalizzato, allora dovrai scegliere altri programmi specializzati disponibili online, oppure scaricare un software da utilizzare sul tuo computer.

Personalizzare il design è un modo semplice per trasformare gli scatti con elementi grafici capaci di esaltarne il contenuto. Serve ad abbellire e rendere più interessante un portfolio professionale o a divertire e sorprendere bambini e adulti che ammirano un album di famiglia.

Comprimere un file PDF riduce la qualità delle immagini?

Il formato PDF è ideale e largamente diffuso per conservare documenti di ogni tipo.

Tuttavia, più contenuti inseriamo all’interno di un file PDF, maggiori saranno le sue dimensioni, il che rende un po’ più difficile inviarlo e aprirlo su computer e altri dispositivi.

Quando il PDF è troppo grande e utilizzarlo diventa un problema, molti utenti scelgono di comprimere le sue dimensioni utilizzando diversi metodi.

Esistono diverse tecniche per ridurre le dimensioni di un PDF, ma la maggior parte di queste abbassa troppo la qualità finale delle foto, e nessun fotografo vuole mostrare foto di media qualità, specie dopo aver passato ore e ore a mettere in risalto luci, ombre e colori prima e dopo lo scatto.

Ecco una soluzione pratica per una compressione pulita ed efficace senza compromettere la qualità dei tuoi scatti. Sul sito Adobe, azienda fondata da uno dei creatori del formato PDF, puoi comprimere il tuo file gratuitamente con il miglior strumento disponibile. Il servizio di compressione PDF Adobe consente di conservare la massima qualità dei dati contenuti nel tuo documento e allo stesso tempo di ridurre le dimensioni del file in modo sensibile.

Consigli per organizzare le foto

Puoi scegliere di disporre le foto all’interno del tuo album o portfolio come preferisci: puoi decidere di seguire un tema specifico per creare un elenco orizzontale o verticale, oppure disporre le foto in base alla sequenza temporale in cui sono state scattate.

Uno dei consigli pratici più utili è quello di utilizzare un supporto informatico esterno, come un Hard Disk, per conservare le foto al sicuro ed eseguire un backup a intervalli regolari per maggiore sicurezza.

All’interno del computer, disporre le foto in cartelle suddivise per categoria, eventi, mese e altri parametri consente di poterle sempre rintracciare anche quando ci sono centinaia di cartelle. Allo stesso modo, rinominare le foto, almeno quelle più belle e importanti, si rivela di immenso aiuto quando si lavora con numerosi scatti differenziati soltanto dai numeri finali che la fotocamera assegna a ciascuno.

Quando avrai scelto quali foto meritano di essere raccolte in un album o portfolio, preparati a metterle insieme e creare un album interessante e visivamente accattivante.

Design album in PDF

Realizzare un design per un portfolio in PDF può rivelarsi impegnativo.

Bisogna lasciare il giusto spazio a ciascuno scatto e disporre i contenuti in modo chiaro, seguendo possibilmente un filo logico, temporale, cromatico, etc.

Ogni fotografo e artista possiede un proprio stile e preferenze in materia di forme e colori. Un buon consiglio è quello di seguire il proprio istinto artistico e lasciare parlare gli scatti e i loro soggetti.

Le informazioni personali hanno anch’esse bisogno di uno spazio in cui essere notate per non passare inosservate. Quello che si desidera quando si invia un album o un portfolio è essere contattati per lavori e progetti futuri. Riserva dunque al tuo sito web, indirizzo e-mail, numero di telefono e altri contatti lo spazio che meritano, ponendoli alla fine, a metà oppure all’inizio del PDF.

Conclusione

Se vuoi raccogliere le tue foto in un album o portfolio digitale da condividere con amici o clienti, raggruppa i tuoi scatti preferiti sul tuo PC o in cloud, e scegli un’applicazione o un programma adatto per mettere insieme tutti i file e creare un design in linea con ciò che vuoi comunicare.

Divertiti a creare la copertina e ad aggiungere testo ed elementi grafici interessanti. Esporta il tutto in PDF, comprimi il tuo file per ridurne le dimensioni senza comprometterne la qualità e invialo a chi vuoi con un click.