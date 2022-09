Elezioni politiche: ecco il calendario per il ritiro della tessera elettorale

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre da lunedì 12 sarà possibile ritirare la propria tessera elettorale recandosi presso l'Ufficio Relazioni per il Pubblico del Comune di Pescara situato in Piazza Duca D'Aosta n°15 Palazzo EX INPS, al piano terra. Ecco il calendario:

LUNEDI' 12 SETTEMBRE 8:30-12:30 14:30-17:00 MARTEDI' 13 SETTEMBRE 8:30-12:30 15:30-17:00 MERCOLEDI' 14 SETTEMBRE 8:30-12:30 14:30-17:00 GIOVEDI' 15 SETTEMBRE 8:30-12:30 15:30-17:00 VENERDI' 16 SETTEMBRE 8:30-12:30 14:30-17:00 SABATO 17 SETTEMBRE 8:30-12:30 ---------------- LUNEDI' 19 SETTEMBRE 8:30-12:30 14:30-17:00 MARTEDI' 20 SETTEMBRE 8:30-12:30 15:30-17:00 MERCOLEDI' 21 SETTEMBRE 8:30-12:30 14:30-17:00 GIOVEDI' 22 SETTEMBRE 8:30-12:30 15:30-17:00 VENERDI' 23 SETTEMBRE 8:30-18:30 SABATO 24 SETTEMBRE 8:30-19:30 DOMENICA 25 SETTEMBRE 7:00-23:00