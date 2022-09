Stadio Adriatico: verso la riqualificazione dei seggiolini

A distanza di 3 anni dalla grandinata che colpì Pescara, che causò danni anche allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, il Comune ha trovato i fondi per ripristinare i seggiolini gravemente distrutti.

A dirlo è il Sindaco Carlo Masci, in risposta ad un utente dopo aver commentato la vittoria del Pescara alla prima giornata del campionato di Serie C contro l'Avellino. L'utente, sotto il post del Primo Cittadino, ha pubblicato una foto della Tribuna Adriatica senza i seggiolini scrivendo: “Sindaco secondo lei, la città di Pescara ci fa una bella figura con questo scempio??? Se il Pescara farà in campionato importante (come tutti ci auguriamo), gli spettatori aumenteranno, e chiunque ha il diritto di trovare la sua poltroncina “pagata” in qualsiasi fila voglia stare”

Non è mancata la riposta del Primo Cittadino che ha spiegato: "Abbiamo trovato i soldi anche per rimettere a posto i seggiolini, non è stato semplice in questo periodo storico di grandi crisi, tra la pandemia e la guerra, ma ci siamo riusciti. Stiamo facendo il progetto, tra un po' saranno sostituti, sperando che vengano usati, perché negli ultimi anni di posti vuoti ce ne sono stati troppi, tra la pandemia e i risultati non brillantissimi della squadra."