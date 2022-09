Montesilvano: boom di presenze ai 180 eventi. Il numero dei turisti sale all'8%

Con l'ultimo appuntamento dello scorso weekend, Santa Filomena in Festa, si è conclusa la stagione estiva delle manifestazioni organizzate dal Comune di Montesilvano. Quest'anno si sono registrate su tutto il territorio comunale un boom di presenze con punte di 20.000 persone nelle serate clou sul lungomare e al Colle.

Si sono svolti circa 180 eventi gratuiti, con i concerti più importanti a partire da Nada e Maurizio Di Fulvio il 15 luglio, Ron con l'Orchestra il 22 luglio, Gemelli Diversi il 26, Crytical e Shade il 6 agosto, nella serata di Ferragosto Fausto Leali al Teatro del Mare e dj Leon al Sunset Experience Festival fino ad Arisa il 19 agosto.

Numerosi gli eventi dedicati ai più piccoli con il Summer Family del lunedì, con il mercatino dei bambini che si è svolto tutti i venerdì al Pala Dean Martin e la Notte di San Lorenzo, gli ultimi due organizzati dall'Associazione Amare Montesilvano. Numerose anche le presenze negli eventi al borgo: dalle passeggiate con rievocazioni storiche ai salotti culturali fino a Stardust, il viaggio multimediale nel sistema solare organizzato il 10 agosto dalla Pro Loco dei Monti Silvani. Molto partecipate anche le serate danzanti al Parco Le Vele dal lunedì al mercoledì. Suggestivi i giochi d'acqua delle fontane danzanti il 15 agosto nel piazzale del Pala Dean Martin. Inoltre, i vari format della Corrida con Francesco Nozzolino, Dreams con Federica Peluffo e Piero Mazzocchetti e il Festival Letterario "Oltre le parole" sono stati vincenti. Infine, i concerti di musica moderna della Scuola civica, organizzati da Simona Capozucco hanno coinvolto e allietato le serate del pubblico presente.

Il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore al Turismo e agli Eventi, Deborah Comardi e il presidente della commissione Turismo, Adriano Tocco tracciano un bilancio sulle iniziative che si sono svolte nei mesi di luglio e agosto 2022 e sul numero crescente dei turisti negli alberghi locali.

"E' stata un'estate ricca di soddisfazioni – afferma il sindaco De Martinis – , fin dai primi mesi della mia amministrazione lo scopo centrale è stato quello di garantire ai cittadini una città vivibile, attrattività e partecipata. Sono state due estati importanti, affrontate in regime di restrizione per la pandemia ed è stata l'ennesima dimostrazione che il percorso effettuato finora è vincente e positivo per il numero di presenze dei turisti nei mesi di luglio e agosto e per il riscontro dei cittadini, che hanno apprezzato il lavoro svolto per l'organizzazione degli eventi.

Il cartellone delle manifestazioni, infatti, è nato grazie alla collaborazione con le associazioni, gli artisti, i comitati cittadini e le numerose realtà del nostro territorio. C'è ancora molto da fare, ma l'orizzonte è positivo visto che abbiamo intercettato finanziamenti per valorizzare ancora di più la nostra città e per renderla una meta ambita della costa adriatica".

"Si chiude un cartellone estivo ricco di eventi – dice l'assessore Comardi - . Dopo l'emergenza sanitaria e le restrizioni degli anni passati abbiamo lavorato per ridare speranza e divertimento ai residenti e ai turisti, che durante le serate hanno affollato il lungomare e il Colle. Abbiamo dato spazio anche ai quartieri con Villa Canonico a Colori, la Montesilvanesità in viale Europa, la Festa di Villa Carmine, la seconda edizione di Santa Filomena in Festa, che ha riscosso molto pubblico e la Festa della Madonna della Neve. L'isola pedonale, in tutte le serate, ha donato momenti di festa e di divertimento, il tessuto economico turistico ha avuto dei numeri eccellenti, superando anche quelli del 2019 e nei concerti di luglio e agosto c'è stato il pienone. Importanti anche le iniziative per i più piccoli. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato, ogni giorno, dietro le quinte, per la riuscita di tutti gli appuntamenti e alle associazioni, con le quali collaboriamo da anni per l'organizzazione degli eventi. Montesilvano è tornata ad esprimere la sua vocazione turistica al meglio e le prenotazioni di luglio e agosto hanno ridato una boccata di ossigeno agli operatori turistici".

"La stagione turistica per gli alberghi non si è ancora conclusa – dichiara il presidente Adriano Tocco - . Fino al 20 settembre nella nostra città ci saranno regolarmente i turisti, in autunno le strutture alberghiere ospiteranno i vari tornei storici come quello del gioco degli scacchi fino agli europei di pallavolo. Il bilancio della stagione estiva è stato molto positivo, sono state superate dell'8% le 530 mila presenze del 2019, prima del covid, un dato che ha confermato la nostra città tra le più importanti in Abruzzo per la presenza di turisti negli alberghi. Ai 5.000 posti letto che nel mese di agosto sono stati tutti esauriti, vanno aggiunti i numeri dei B&B, delle case vacanze e delle persone che hanno una seconda casa a Montesilvano. Per il prossimo anno puntiamo a consolidare questi dati, punteremo ancora meglio sulla nostra vocazione storica: quella di una città a misura di bambini e famiglie e alla bandiera blu per rafforzare le presenze, volgendo lo sguardo anche ai turisti stranieri con l'aiuto della Regione Abruzzo, la quale con i nuovi voli e con un'attenta attività promozionale saprà catturare maggiori presenze".