Prima campanella allâ€™Alberghiero

Il Campus Sport & Gusto di via dei Sabini, nella sede dell’Istituto Alberghiero Ipssar De Cecco di Pescara, si è riempito di tanti ragazzi, genitori, docenti e dirigenti pronti a dare inizio al nuovo anno scolastico finalmente in presenza.

L’ingresso ad una scuola superiore dopo il ciclo in cui erano considerati bambini, è sempre molto importante ed emozionante per i nuovi giovani perché rappresenta il primo step verso l’essere adulti e verso un’idea di lavoro professionale.

Gli istituti professionali ed in particolare la scuola Alberghiera da subito agli allievi l’immagine e la sicurezza di un percorso formativo con l’obiettivo di una professione certa.

Oltre i ragazzi schierati dietro il simbolo della propria casse, per cominciare il nuovo anno con fiducia e sollievo dopo un biennio di grandi preoccupazioni e la salute e l’organizzazione non sempre facile, la Dirigente Alessandra Di Pietro con i suoi diretti collaboratori Casaccia e De Grandis, il corpo docente, e tanti ospiti tra politici rappresentanti di Istituzioni e pubblici amministratori.

Alessandra Di Pietro ha introdotto la giornata salutando i nuovi allievi ricordando che quest’anno è un ritorno a scuola nella normalità che potrà far svolgere le molte attività programmate che impegneranno allievi e docenti. Obiettivo degli studi è la formazione garantita dalla scuola che offre una preparazione di eccellenza per produrre veri professionisti.

“La vicinanza delle Istituzioni – ha spiegato la dirigente Alessandra Di Pietro – testimonia lo spirito di collaborazione che la nostra scuola ha saputo instaurare con il territorio nella consapevolezza che da una naturale alleanza può realmente scaturire una formazione efficace su valori condivisi. Alle famiglie, che considero i nostri interlocutori privilegiati con cui condividere valori, rivolgo l’invito a partecipare alla vita della scuola per poter meglio orientare la nostra azione educativa con un ruolo propositivo perché scuola e famiglie sono chiamate a far convergere il nostro lavoro sulla crescita educativa dei giovani. Dall’emergenza Covid dobbiamo oggi trarre il primo insegnamento: non possiamo mai sapere cosa accadrà in futuro, quindi dobbiamo imparare ad affrontare con coraggio le difficoltà e saperci adattare ai cambiamenti ed essere più sicuri di noi stessi, solidi e forti. Abbiamo voluto dedicare il momento dell’accoglienza, in particolare, ai ragazzi delle classi prime all’interno del Campus Sport & Gusto realizzato un anno fa, uno spazio di oltre 11mila metri quadrati dedicato allo sport, ma anche luogo di socializzazione e relazioni, spazio inclusivo e del benessere che è il nostro primo obiettivo. Il ‘De Cecco’ è il più grande Istituto turistico d’Abruzzo, è una scuola di tradizione, ha più di 50 anni, nel cuore della zona liberty della città. Siamo un Polo professionale d’eccellenza capace di combinare la formazione tecnica con quella culturale

Il Prefetto di Pescara Giancarlo De Vincentis ha preso la parola per augurare ai ragazzi un anno di studi proficui e ha ribadito l’importanza di sapersi relazionare per essere cittadini che sappiano affermare il proprio talento.

Il Senatore D’Alfonso, Presidente Commissione Finanze, ha ricordato ai ragazzi che bisogna farsi riconoscere trasferendo i valori che si apprendono realizzando la comprensione di ciò che si è insegnato ed appreso.

Il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri ha salutato i ragazzi complimentandosi con la Dirigente e tutto lo staff di docenti e personale della scuola. Il percorso di studi che intraprendono creerà la propria indipendenza anche nel mestiere che faranno dove potranno rappresentare l’Italia al meglio considerando i valori che saranno esplicitati e che renderanno tutti orgogliosi.

Il Presidente della Provincia Ottavio De Martinis, ha augurato un buon anno a tutte le persone che a vario modo portano avanti il progetto scuola dell’alberghiero.

La dott. Daniela Puglisi dell'Ufficio Scolastico Provinciale ha ricordato ai giovani allievi l’importanza che ha la scuola ha nel territorio quale polo d’eccellenza per gli studi e l’organizzazione.

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Falivene ha ricordato ai ragazzi l’importanza di non cadere nella rete del bullismo che deteriora i rapporti per tutti.

Presenti a coadiuvare l’ingresso del gran numero di giovani allievi l’ANPPE e Protezione Civile 'Senza Frontiere' che hanno dato un concreto contributo organizzativo.