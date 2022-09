Aperto un bando d'iscrizione per 50 volontari della Protezione Civile. Ecco i requisiti richiesti

Il Comune di Pescara ha indetto un bando pubblico per l'iscrizione di 50 volontari presso il Gruppo Comunale della Protezione Civile. La domande dovranno essere inoltrare entro le ore 23:59 del 10 ottobre 2022.

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Pescara opera alle dipendenze del Comune, per il tramite del Sindaco, quale Autorità Territoriale di Protezione Civile e degli organi ed uffici preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Nell’espletamento della propria attività di protezione civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno del Gruppo Comunale, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e/o vantaggi personali neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti. Il personale volontario non è vincolato da rapporti di impiego con l’Amministrazione comunale ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno a titolo gratuito.

L’eventuale iscrizione nel Gruppo comunale, non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché dall’ente stesso a corrispettivo della propria opera. L’attività che il Gruppo Comunale svolge è finalizzata alla tutela dell’interezza della vita, dell’ambiente naturale, dei beni dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che con connotazioni di eccezionalità, possono scaturire e determinare situazioni di grave pericolo.

I REQUISITI

Potranno essere ammessi al gruppo comunale i cittadini ambo i sessi residenti presso il Comune di Pescara e nelle zone limitrofe, di un'età non inferiore ai 18 anni che siano in possesso dei requisiti necessari (di seguito elencati) per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile.

L’ammissione dell’aspirante volontario è subordinata alla presentazione di apposita istanza, rivolta al Sindaco e redatta su carta semplice, in conformità al modello allegato “A”, con la quale il candidato dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

Avere il godimento dei diritti civili e politici; avere conseguito la maggiore età; di essere idoneo o all’attività, laddove per idoneità si intende sia fisica che psicologica; di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato, cioè definitive ed irrevocabili; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione; svolgere attività non contrastanti con le finalità previste dalle vigenti normative in materia di partecipazione al volontariato di protezione civile e dal Regolamento Comunale di Protezione Civile del Comune di Pescara, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 74 del 08.06.2022; Comune di Pescara essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

I requisiti dovranno essere posseduti entro la data di presentazione della domanda e mantenuti per tutto il periodo della permanenza nel Gruppo Comunale. Alla domanda dovranno essere allegati:

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; curriculum personale utile a valutare la preparazione e i titoli di studio posseduti; eventuali attestati di frequenza e corsi di formazione.

La presentazione della domanda e la partecipazione alla presente procedura di reclutamento implica la piena accettazione delle norme del presente avviso e quelle del Regolamento Comunale di Protezione Civile del Comune di Pescara, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 74 del 08.06.2022.

Le istanze munite degli allegati sopra specificati, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Pescara, ovvero a mezzo posta elettronica certificata dell’Ente alla seguente P.e.c. protocollo@pec.comune.pescara.it.

Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni riguardanti il presente avviso presso il Comando Polizia Locale del Comune di Pescara con sede in Via Del Circuito n.69 – mail: protezionecivile@comune.pescara.it – p.e.c. protocollo@pec.comune.pescara.it dal Responsabile del Servizio Cap. Giovanni D’Alessandro o Ag. Sc. Stefano Torquato Ferrante Martedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di adesione, si procederà all’istruttoria formale delle istanze pervenute e all’approvazione di un elenco di tutti i candidati ammessi.

FASI PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di adesione, si procederà all’istruttoria formale delle istanze pervenute e all’approvazione di un elenco di tutti i candidati ammessi. I soggetti di cui al suddetto elenco saranno successivamente contattati e invitati alla partecipazione al corso di formazione che sarà organizzato dal Comune mediante il Servizio Regionale di Protezione Civile.

Sarà titolo preferenziale alla partecipazione al Gruppo eventuali esperienze pregresse e o competenze curriculari, saranno presi in considerazione i primi 50 candidati in ordine di arrivo, eventuali esuberi si considerano validi sulla base delle risorse dell’Ente. L’iscrizione definitiva al gruppo comunale sarà formalmente costituito con apposito delibera approvato dalla Giunta Comunale.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Pescara, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

DIPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, della LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, l’unità organizzativa competente per il procedimento è il Comando Polizia Locale, presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola, e il Responsabile del Procedimento è il Cap. Giovanni D’Alessandro - PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it - Mail: protezionecivile@comune.pescara.it. L’Autorità competente è il Comune di Pescara, Comando Polizia Locale – Via del Circuito 26 – 65121 Pescara. 085 4283603 - Mail: protezionecivile@comune.pescara.it.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241, si precisa che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo (art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104) entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché alle disposizioni regolamentari locali che disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile.

CLICCA QUI PER OTTENERE LA DOMANDA

AVVISO PUBBLICO