Montesilvano: riaperte le iscrizioni alla scuola Civica di Musica e Teatro

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di musica, dei dipartimenti classico, moderno e jazz e per i corsi di teatro. Inoltre, si svolgeranno i corsi di musicoterapia, formazione orchestrale e corale, e per i più piccoli è attivo anche il corso di propedeutica musicale. Le lezioni, per i bambini dai 3 anni fino agli adulti, ripartiranno lunedì 3 ottobre nella sede del Pala Dean Martin di Montesilvano.

Il direttore artistico Paolo Talanca illustra il programma del nuovo anno: "Quest'anno la scuola intende attivare agevolazioni molto vantaggiose per i ragazzi iscritti alle scuole primarie e secondarie di Montesilvano, per classi di massimo tre studenti, con una particolare attenzione all'applicazione del metodo Abreu in un'ottica di inclusione didattica e socioeconomica, per stimolare le passioni e i talenti dei ragazzi, anche col fine della lotta alla dispersione scolastica. Particolare attenzione sarà rivolta alla musica d'insieme, sia nell'ambito classico che in quello popular e al canto corale, oltre che ai progetti che tendano a unire l'attitudine classica, quella popular e l'importanza della performance, anche attraverso ospiti importanti nel corso della stagione, masterclass di livello ed eventi di respiro nazionale".

Il direttore amministrativo Donatella Columbaro annuncia che le quote dei corsi non subiranno aumenti: "Con questa direzione a quattro mani la Scuola Civica di Musica e Teatro parte con un nuovo slancio con l'obiettivo di incrementare le iscrizioni, fornendo una vasta offerta formativa con un corpo docenti arricchito e con la nascita di nuovi corsi, come la storia del teatro e la scrittura teatrale. Le quote anche il 2022-2023 sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti grazie al supporto dell'amministrazione comunale, sempre molto attenta alla nostra scuola".

Per info sulle offerte e convenzioni della Scuola Civica di Musica e Teatro chiamare allo 085.4481960.