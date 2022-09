A Farindola grande attesa per il raduno degli Alpini

Avrà inizio l'8 di ottobre 2022 il Raduno degli Alpini a Farindola (Pe) che concluderà, con una due giorni, il cartellone delle manifestazioni dedicato all'eroe e medaglia d'oro al valore di guerra Giuseppe Mazzocca, Alpino, 9° reggimento alpini, battaglione L'Aquila.

Si conclude con il raduno degli Alpini dell' 8 e 9 ottobre, la ricca estate degli eventi di Farindola che ha visto l'alternarsi di manifestazioni dedicate al territorio, allo sport, all'enogastronomia, alla storia, alla musica e alla cultura. Il tutto contornato dal caratteristico scenario naturale del paesaggio che ha ospitato gli eventi conferendo a tutta l'iniziativa un valore altamente suggestivo. Supportata dall'amministrazione comunale che ha fortemente voluto e sostenuto le manifestazioni con grande afflusso turistico, con il patrocinio della Regione Abruzzo, la kermesse giunge al suo epilogo con grande soddisfazione da parte degli organizzatori, delle istituzioni e dei cittadini intervenuti.

"Un grande riscontro di pubblico e un nutrito afflusso di turisti e avventori confluiti durante le tappe della proposta presentata da giugno a settembre per la serie di eventi dedicati a Giuseppe Mazzocca. A nome dell'amministrazione porto grande soddisfazione per il rilievo che il calendario delle manifestazioni ha suscitato conferendo a Giuseppe Mazzocca il giusto riconoscimento, orgoglio ed esempio di coraggio e dedizione, nonché di sacrificio e solidarietà." Così il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta che sottolinea quanto sia importante l'importanza della condivisione delle risorse di un borgo, elargite in momenti di bellezza, di attività, informazione e divulgazione legate al territorio stesso.

"Con il raduno degli Alpini termina la serie di momenti conviviali e di riflessione che con la Locale Sezione di Farindola, abbiamo accompagnato e sostenuto durante tutta l'estate. Nello specifico il convegno dedicato all'eroe Mazzocca ha portato momenti di indimenticabile commozione e profonda partecipazione da parte delle sezioni, provinciale e regionale, con il contributo degli interventi illustri e del coro ANA Sezione Abruzzi di Pescara, facendo vivere attimi di ricordo e proclamazioni intense dedicate al Corpo Alpini di tutta Italia."

Parole dettate dal cuore quelle del Coordinatore Mario Ciarma che si è visto soddisfatto e che con grande emozione invita alla chiusura dell'8 e 9 ottobre quando, con il Raduno Regionale, sarà evocata la figura storica di Giuseppe Mazzocca che con il suo coraggio è diventato un grande esempio di fratellanza e altruismo. "Fulgido esempio di elette virtù militari, di generoso cameratismo, di ardente attaccamento al dovere. – Quota 204 Ivanowka (Fronte russo), 22 dicembre 1942."