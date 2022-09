Forti raffiche di vento: attivato il COC (Centro Operativo Comunale)

A causa del forte vento che sta interessando la città di Pescara, il Sindaco Carlo Masci ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) con le squadre della Protezione Civile, coordinate dal Comandante Danilo Palestini, che in questo momento sono operative per monitorare la città.

Inoltre il Primo Cittadino, su Facebook, ha raccomandato i cittadini di stare a casa se non per necessari motivi. Ecco le sue parole: “Abbiamo aperto il COC, le squadre della Protezione Civile, coordinate dal Comandante Danilo Palestini, sono operative e controllano la città, gli operai del settore Manutenzioni stanno intervenendo per eliminare situazioni di pericolo. Vi raccomando di restare nelle vostre case, se non dovete necessariamente uscire, fino a quando non sarà terminata la bufera di vento.”

Inoltre è stata firmata un'ordinanza sulla chiusura di Parchi, Giardini Pubblici e Cimiteri compreso la riserva naturale Santa Filomena, la Riserva regionale della Pineta Dannunziana e il Parco ex Caserma Di Cocco; il provvedimento determina inoltre l’interdizione della sosta delle auto lungo tutte le strade adiacenti la riserva di Santa Filomena, ad esclusione di via della Riviera.