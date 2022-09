Elezioni politiche, a Pescara spostati alcuni Seggi Elettorali. Ecco quali

Mancano due giorni alle elezioni politiche del 25 settembre per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Sindaco di Pescara Carlo Masci rende noto che per la tornata elettorale le sezioni elettorali avranno i seguenti cambiamenti:

A) Le Sezioni Elettorali di nn 81-82-83-84-85 sono spostate dalla Scuola primaria “San Giovanni Bosco” sita in Via Monte Stella n.30 presso la Scuola Media “Carducci” sita in Via Fonte Romana n° 19/5.

B) Le Sezioni Elettorali nn. 86-87-88 sono spostate dalla Scuola Media “Michetti” sita in Via Del Circuito presso la Scuola primaria “Villa Fabio” sita in Via del Circuito, 238.

C) Le Sezioni Elettorali nn. 98-99-100-101 sono spostate dalla Scuola “Don Lorenzo Milani” sita in Via Sacco presso la Scuola primaria “Villa Fabio” sita in Via del Circuito, 238.

D) Le Sezioni Elettorali nn. 102-103-104-105 sono spostate dalla scuola “Don Lorenzo Milani” sita in Via Sacco presso la Scuola Media “Ugo Foscolo” sita in Via L. Einaudi, 1.