A ottobre torna il Censimento Permanente della popolazione e delle abitudini

Come ogni anno da ottobre a dicembre si svolgerà il Censimento Permanente della popolazione e delle abitudini.

Dal 2018 il Censimento si svolge non solo cadenza annuale e non più decennale attraverso un questionario elettronico ma a campione. Nel 2022 il campione 1 milione e 326.995 famiglie, in 2531 comuni italiani. Il Censimento comprende due diverse relazioni:

Da Lista: compilazione autonoma di un questionario online sulle caratteristiche demografiche e socio-economiche della popolazione sulle famiglie e sugli alloggi; Areale: si svolge con il supporto di un rilevatore incaricato dal Comune, prevede la compilazione di un questionario più breve con quesiti specifici sulla dimora.

COME SI SVOLGONO I DUE QUESTIONARI

DA LISTA

Le famiglie campione che riceveranno una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso dovranno compilare in autonomia il questionario online accedendo al sito www.istat.it . Si potrà richiedere assistenza gratuita al numero verde 800.188.802 (il numero verde sarà attivo dal 30 settembre al 22 dicembre 2022 ore 9:00-21:00 tutti i giorni inclusi il sabato e la domenica) oppure recarsi ad uno dei Centri Comunali di Rilevazione per ricevere il supporto per la compilazione ad un operatore.

AREALE

Nei territori dov'è previsto il passaggio di un rilevatore, le persone saranno avvisate attraverso una locandina ed una lettera non nominativa. Il rilevatore, dopo aver acquisito informazioni anagrafiche preliminari, potrà somministrare il questionario tramite un'intervista oppure potrà indicare un Centro Comunale di Rilevazione dove compilare il questionario in autonomia oppure tramite un operatore.