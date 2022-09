Nasce la linea "Arilink", l'autobus che collegherà la stazione di Pescara con l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo

L'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo e la stazione centrale di Pescara saranno collegate attraverso la linea “Airlink”, il nuovo servizio che partirà ufficialmente da giovedì 29 settembre.

“Arilink” partirà dalla Stazione FS ((sottopasso Ferroviario Via Bassani) per poi percorrere Via Enzo Ferrari, Via Gran Sasso, il Ponte Flaiano, l'Asse attrezzato, la Tiburtina Valeria per poi giungere all'Aeroporto presso l'ingresso situato in Via Amendola.

ORARI FERIALI

PARTENZE DA STAZIONE FFSS: 7.30 - 8.30 - 9.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30 - 21.30 - 22.30 - 23.30

PARTENZE DA AEROPORTO: 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 - 24.00

ORARI FESTIVI

PARTENZE DA STAZIONE FFSS: 18.30 - 19.30 - 20.30 - 21.30 - 22.30 - 23.30

PARTENZE DA AEROPORTO:19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 - 24.00