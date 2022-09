Studenti disabili, come accedere alle agevolazioni per la refezione scolastica

La Giunta Comunale ha dato il via libera all'agevolazione tariffaria di esenzione dal pagamento del pasto relativo alla fruizione del servizio di refezione scolastica per i nuclei familiari residenti nel Comune di Pescara in presenza di un minore fruitore del servizio in situazioni di disabilità riconosciuta dalla Legge 104/92.

Da oggi, martedì 27 settembre 2022, i cittadini potranno inoltrare l'istanza di ricalcolo della tariffa attraverso l'apposito modulo. La domanda dovrà essere consegnata entro le ore 23:59 del 6 giugno 2023 attraverso una busta chiusa con allegata la certificazione medica del minore, presso il Servizio Refezione del Comune situato in Piazza Duca d'Aosta n. 10, al primo piano presso la stanza 26. I cittadini dovranno presentarsi attraverso l'appuntamento da concordare telefonicamente con gli addetti degli uffici al numero unico 0854283992 premendo il tasto 2.

