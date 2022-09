Via Lago di Borgiano: proseguono i lavori di demolizione dei palazzi

Proseguono senza sosta i lavori di abbattimento dei tre palazzi situati in Via Lago di Borgiano. Questa mattina il Sindaco Carlo Masci ha effettuato un sopralluogo mostrando all'interno di un video pubblicato da egli stesso su Facebook, i detriti dei palazzi.

Queste le parole del Primo Cittadino: "Queste alle mie spalle sono i detriti del primo palazzo che stiamo abbattendo in Via Lago di Borgiano. Noi in questo quartiere abbatteremo tre palazzi con 78 appartamenti.

Il primo palazzo è stato già tagliato nella parte superiore portato giù con una gru di grandi dimensioni. I lavori procedono speditamente ed entro qualche mese in questa zona ci saranno i lavori per una grande piazza che sostituirà questi tre palazzi in modo che anche nel quartiere di Villa del Fuoco a Rancitelli possa esserci una piazza importante in mezzo a dei palazzi dove prima c'era degrado a ed a breve ci sarà sicuramente un luogo di aggregazione per i ragazzi, bambini, mamme e anziani.

Il lavoro, come possiamo ben immaginare, è molto complesso e delicato perché questi tre palazzi che vengono abbattuti sono legati ad altri palazzi che invece rimarranno in piedi. Bisognerà lavorare con il bisturi per evitare problemi ma l'impresa che sta lavorando certamente ha le capacità, competenze ed i mezzi per fare un buon lavoro."