Nella galleria Spazio Bianco a Pescara una settimana di esposizione collettiva dedicata a neo imprenditori artigianali

La creatività in vetrina. Un'opportunità per una decina di giovani e meno giovani piccoli artigiani che si concretizza in un evento collettivo dal titolo “Creativi in Mostra”. Una settimana di esposizione di interessanti articoli e prodotti fatti a mano a partire dall'inaugurazione, venerdì 30 settembre alle 16,30 e fino a sabato 8 ottobre, all'interno della Galleria d'arte e cultura SPAZIO BIANCO nella centralissima piazza Salotto a Pescara. Fantasia, idee nuove, il desiderio di mettere in gioco la propria personalità per creare lavoro.

E' il mix di ingredienti che ha portato questi artigiani creativi ad entrare in un mondo di piccola imprenditoria e ad andare alla ricerca di visibilità per il proprio lavoro. Un desiderio che li ha condotti verso due programmi della scorsa stagione di Rete8: “Matinée” condotto da Paola De Simone e “Traguardo Lavoro” condotto nella scorsa stagione dal giornalista del Centro Andrea Mori e da Mila Cantagallo. Un messaggio lanciato dalla tv e raccolto con grande interesse ed entusiasmo dalla titolare della Galleria Gisella Bianco che ha subito messo a disposizione i suoi spazi, che normalmente contengono opere d'arte e sculture, per esporre i manufatti nati dalle idee e dalla fantasia dei neo self-made. Gli articoli esposti vanno dalle bambole alla bigiotteria, dall'abbigliamento al corredo per l'infanzia, dai burattini alle composizioni green piante e fiori. Tutti realizzati con un'attenzione particolare verso la scelta dei materiali e del packaging, all'insegna del recupero e dell'eco friendly.

L'inaugurazione è aperta al pubblico e l'esposizione, con possibilità di vendita degli oggetti, si protrae per una settimana, fino a sabato 8 ottobre. Il messaggio di visibilità è stato lanciato in particolare dagli studi di “Traguardo Lavoro”, con la collaborazione di Valeria Di Berardino, trasmissione che è riuscita a realizzare la richiesta degli artigiani di farsi conoscere attraverso la lungimiranza della titolare della galleria d'arte SPAZIO BIANCO, Gisella Bianco, imprenditrice e amante della cultura e dell'arte a tutto campo. “Traguardo Lavoro” è una trasmissione di Rete8, realizzata in sinergia con “Il Centro”, che ha l'obiettivo di avvicinare domanda e offerta di lavoro con ospiti in studio. Lunedì 3 ottobre la prima puntata della nuova stagione, alle 20,30 sempre in diretta, all'interno della quale si parlerà della mostra collettiva in compagnia della stessa titolare di Spazio Bianco. Proseguirà poi tutti i lunedì, alla stessa ora in diretta.