Sicurezza e salute sul lavoro: un impegno importante

Le aziende che attuano misure dedicate alla sicurezza sul lavoro hanno la possibilità di fare la differenza rispetto alla concorrenza: ce lo raccontano gli esperti di Sicurya. Il valore della sicurezza è stato spesso messo in evidenza dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per questo, è molto importante il ruolo del medico competente. Si tratta di una figura che può avere un impatto decisivo in un contesto aziendale, anche se in molti casi la sua presenza viene gestita come una fastidiosa incombenza. Insomma, la disponibilità di un medico competente viene considerata come un obbligo da rispettare, e quindi non si bada molto alla selezione del professionista a cui ci si rivolge.

Il medico competente e la sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro sancisce la necessità del medico competente in una grande varietà di circostanze. Per le aziende, è sempre consigliabile cercare di sfruttare questo obbligo e trasformarlo in un vantaggio competitivo. Il medico competente si occupa, fra l’altro, della valutazione dei rischi. Egli dovrebbe essere coinvolto il più possibile affinché l’azienda ne possa trarre un beneficio anche a livello gestionale. Stiamo parlando, dunque, di una figura che contribuisce in maniera decisiva alla cosiddetta cultura della sicurezza.

Perché è importante il medico del lavoro

Con l’aiuto del medico del lavoro è possibile, fra l’altro, prevenire gli infortuni sul lavoro e gestire le malattie professionali. Inoltre, grazie a questo professionista si può prendere in considerazione l’aspetto della sicurezza e della salute in maniera organica e più completa. Ecco spiegato il motivo per il quale i datori di lavoro non possono fare a meno di considerare i professionisti del settore, così da essere certi di assicurare la salubrità di tutti i posti di lavoro e di tutti gli ambienti.

Nuove soluzioni di prevenzione

Il medico competente può essere coinvolto tra l’altro nella definizione di misure di prevenzione nuove che possono essere messe in pratica sul posto di lavoro. Non solo: egli può contribuire anche alla scelta dei DPI, i dispositivi di protezione individuali, e può fornire tutte le prescrizioni che devono essere rispettate per usarli. Purtroppo quando si parla di sicurezza e salute sul posto di lavoro in molti casi ci si ritrova ad avere a che fare con dispositivi di protezione che non sono adatti, per esempio perché sono scomodi. Ciò porta il singolo lavoratore a evitare di indossare tali dispositivi, con effetti che si possono facilmente intuire. Il medico pertanto deve favorire la diffusione del concetto di sicurezza in azienda, in modo che i lavoratori abbiano la percezione di essere una parte imprescindibile di un sistema.

Sicurya

Sicurya è una realtà al servizio delle aziende con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza dei lavoratori. Un impegno che fa parte di una visione di crescita più estesa. Tutti i problemi connessi alla sicurezza sul lavoro possono essere risolti dallo staff di questa realtà, che fa della specializzazione il proprio punto di forza. Tutti i progetti vengono studiati e sviluppati con un approccio personalizzato, così da soddisfare le diverse necessità dei clienti a seconda del luogo di lavoro. clicca qui per entrare nel sito di Sicurya.

Un approccio gestionale

Il medico competente in tema di sicurezza sul lavoro può contribuire, dunque, a incrementare la dimensione della sicurezza dal punto di vista gestionale, così che essa possa essere proiettata su livelli più elevati. Ogni elemento appartiene al sistema ed è per questo fondamentale. I datori di lavoro, i lavoratori e i dirigenti sono chiamati a remare tutti verso la stessa direzione. Il conseguimento degli obiettivi, anche per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro, dipende dall’impegno di tutti.

Un supporto esterno

Quello che viene offerto dal medico competente può essere considerato un supporto esterno. Egli grazie alla sua competenza ha la possibilità di indirizzare tutti gli attori e spiegare loro quale strada seguire, consigliando le misure da adottare e indicando i pericoli a cui è bene prestare attenzione. Il medico competente non è solo colui che si reca in azienda per sottoporre i lavoratori alle visite mediche. Si occupa di tanti altri aspetti, e per questo deve essere estremamente preparato e adottare un approccio sistemico nei confronti della sicurezza.