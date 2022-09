Maratona D'Annunziana: gli autobus di linea subiranno delle variazioni. Ecco quali

A causa della Maratona D'annunziana che si svolgerà domenica 2 ottobre dalle ore 15:00 fino al termine della manifestazione, la TUA comunica le variazioni dei percorsi degli autobus di linea che interesseranno l'itinerario della Maratona.

Linea 2/: Terminal bus - Viale Bovio - C.so Umberto I° - Via Marinelli - Viale A. Moro - ……… - Grandi Alberghi (andata e ritorno)

Linea 10: Terminal bus - ……… - Viale Marconi - Via A. Da Vestea - Via Bardet - Via F. D’Avalos - rotatoria Ex Aurum - Via F. D’Avalos - Via Vespucci - ……… - Terminal bus

Linea 15 andata: Terminal bus - Via Michelangelo - rotatoria Via Michelangelo - Via E. Ferrari - Via De Gasperi - Ponte D’Annunzio - ……… - C. da Villamagna

Linea 15 ritorno: C. da Villamagna - ……… - Via Conte Di Ruvo - Viale Marconi - Ponte Risorgimento - Piazza Italia - Via Caduta Del Forte - Via De Gasperi - Terminal bus

Linea 21: Terminal bus - ……… - Viale Marconi - Via Della Bonifica - Via Delle Napee - ……… - Francavilla Foro (andata e ritorno)