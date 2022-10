Angela: i primi 100 anni!

Il 30 settembre la signora Angela Piccone, nata a Civitella Messer Raimondo (CH) ma da molti anni residente a Francavilla al Mare, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Per l’occasione l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco avv. Luisa Ebe Russo, le ha dedicato una targa di riconoscimento che il Sindaco stesso le ha consegnato durante la cena in suo onore che si è tenuta lo stesso giorno al ristorante “Drago Verde” di Francavilla. La signora Angela è stata festeggiata dalla figlia Anna Maria, dagli amici e dai soci dall’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, di cui la centenaria è socia dal lontano 1953. Hanno allietato la serata gli amici membri della Associazione “Zampogne d’Abruzzo”. Inoltre, la pittrice Lucilla Luciani le ha donato un bellissimo ritratto a matita eseguito di suo pugno. Tanta commozione e, al tempo stesso, tanta gioia hanno caratterizzato la serata in cui la signora Angela, ancora molto lucida, ha salutato e ringraziato tutti gli amici presenti.

(Foto Massimiliano La Macchia)