Allo stadio Adriatico di Pescara l'evento "Un sogno nel cuore"

Sabato 29 ottobre allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara si terrà l'evento di beneficenza "Un sogno nel cuore" a favore di Weaut una struttura che si occupa dei bimbi autistici. La Nazionale degli Azzurri sfiderà la rappresentanza della New Dreams composta da tik toker, youtuber ed instagrammer.

Alla manifestazione parteciperanno anche tanti campioni dello sport: dagli ex calciatori del Milan Billy Costacurta a Cristian Abbiati passando per Fabio Galante, Giuseppe Colucci e Lele Adani e l'ex allenatore del Pescara Massimo Oddo mentre per gli influencer Valerio Mazzei, Sascha Burci alias Anima, Sespo, Pirlasv, Giulia Salemi, Luca Campolunghi, Isabo, Federica Marconi, Valentina Clerici; tra i tra i cantanti Briga, K7even, Boro Boro,il tre, blind.

Parteciperanno anche gli attori Marco Giallini Mirko Frezza, Francesco Monte ed i ballerini di Amici 2021 Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano.

Ci sarà anche la presenza di importanti partner come Mediaset: nei programmi di Canale 5 “Mattino 5” condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi e su “Pomeriggio 5” di Barbara D'Urso saranno trasmessi degli speciali. Inoltre il programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi promuoverà tutti i giorni nella loro stringa pomeridiana l'evento già a partire da venti giorni prima della data del 29 ottobre. La manifestazione sarà molto seguita a livello mediatico ma soprattutto social data la folta presenza di Influencer.

Saranno presenti anche i microfoni di Radio Kiss Kiss Network, Radio Tv Parsifal e Rete8. Questi canali effettueranno dei servizi inerenti l’evento ed ospiteranno alcuni dei personaggi presenti dando una forte ed importante visibilità agli sponsor e alla città di Pescara, alla Regione Abruzzo e le sue bellezze.

I proventi dell'evento saranno donati ad una struttura terapeutica specifica nel trattamento dell’Autismo che si occupa della salvaguardia dei bimbi Autistici.

