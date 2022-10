Installate le nuove telecamere T-Red. Ecco in quali vie della cittÃ 

Entro 10-15 giorni saranno ufficialmente attivate le nuove telecamere T-Red (con le telecamere) che rileveranno le automobili che passeranno con il rosso. Ieri i nuovi dispositivi sono stati installati tra Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Italia e tra Viale D'Annunzio e Via Conte di Ruvo.

I T-Red si aggiungono quelli già operativi in Via Tiburtina (incrocio Via Stradonetto), Via Ferrari (incrocio Via Michelangelo) e Via Tirino tra Via San Donato e Strada Colle Renazzo.

Il motivo dell'installazione di queste nuove telecamere, secondo l'Amministrazione Comunale, è tutelare la sicurezza stradale dei cittadini, automobilisti, ciclisti e pedoni.