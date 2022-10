NASCE IL NUOVO GRUPPO AIDO CITTA SANTANGELO

Ieri sera nella sala Consiliare di Città Sant'Angelo, si e' costituito il nuovo Gruppo AIDO Città Sant'Angelo, grazie all'impegno e sensibilità della Pro Loco Angulum e tutta la giunta comunale. Come espresso dalla Vice Sindaco presente all'assemblea elettiva "un tema a cui teniamo come Amministrazione da sempre, da quando nel 2015 chiedemmo e ottenemmo insieme, di essere un Comune in cui poter esprimere la volontà di essere donatori, già sul proprio documento di identità”. La Vice Sindaco Lucia Travaglini infine ha concluso augurando buon lavoro a tutti i componenti del Gruppo. Presenti i referenti AIDO Nazionale Consigliere Nicola Alessandrini, il Vice Presidente Regionale Luciano Pasetti, la Presidente provinciale Pescara Giuseppina Pasetti, la Presidente comunale Gruppo Loreto Aprutino Eleonora. Numerosa la presenza dei cittadini intervenuti, oltre ai rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio angolano, Italia Nostra, Croce Angolana e AVIS.

Il nuovo direttivo è composto da:

Presidente Annalisa Brillantino Vice Presidente Vicario Gabriele Mucci Vice Presidente Domenico Fragassi Segretario Pietro camerano Spelta Amministratore Gabriele Raggiunti Consigliere Silvio Sarta Consigliere Giacomo Bellante Revisore dei Conti Enio Remigio