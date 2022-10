Montesilvano: al via i lavori in Strada della Fonticella

Il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore alle Manutenzioni, Deborah Comardi hanno effettuato un sopralluogo a Strada della Fonticella, la quale lo scorso anno era stata investita da una frana. Gli interventi, in particolare, si sono resi necessari dopo il cedimento della scarpata oltre a un considerevole avvallamento del manto stradale.

"Da oggi partirà un intervento di consolidamento molto importante sulla scarpata di Strada della Fonticella, a seguito di un evento franoso avvenuto lo scorso anno – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . L'intervento è molto atteso dai residenti di questa zona del colle e dal territorio circostante che utilizza l'asse viario per gli spostamenti. Il tema del dissesto idrogeologico è prioritario per la nostra amministrazione comunale tanto che in giunta abbiamo approvato progetti per una serie di interventi e sono in arrivo dei finanziamenti per altri lavori importanti che investiranno la fascia collinare".