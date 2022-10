Due aziende pescaresi protagoniste alla nuova edizione di SAIE, la Festa delle Costruzioni a Bologna

Saranno 6 le aziende abruzzesi presenti a SAIE, La Fiera delle Costruzioni - Progettazione, edilizia, impianti , che si terrà tra pochi giorni, dal 19 al 22 ottobre, a BolognaFiere. L’appuntamento più importante dell’anno per una filiera, quella dell’edilizia e dell’impiantistica, che sta dando un contributo essenziale all’economia del paese e che continua a crescere. Per il settore, la quattro giorni bolognese sarà l’occasione ideale per presentare e conoscere le soluzioni più innovative, incontrare le migliori realtà del panorama italiano e approfondire i temi caldi del mondo delle costruzioni: dagli incentivi, tra tutti il Superbonus 110%, al PNRR e tanto altro.

Delle 6 imprese abruzzesi in esposizione a SAIE, 2 hanno sede nella provincia di Pescara, 2 in quella di Chieti, 1 in quella di Teramo, 1 in quella di Terni.