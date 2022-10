A Pescara arriva il Pet Pride. Ecco dove e quando

Il prossimo week-end Piazza Salotto si trasformerà in una vera e propria “città a misura di animale”, sarà invasa da cani, gatti, furetti, volatili, conigli, maialini, asini, cavalli, tartarughe, per il PET PRIDE – l’orgoglio di essere animale, organizzato dall’associazione culturale Apat, direzione artistica di Claudio Marastoni con il Patrocinio del Comune di Pescara e dell’Assessorato tutela del mondo Animale nella persona dell’Assessore Nicoletta Di Nisio.

Il Villaggio, arredato completamente dal Partner Natural Trainer, vedrà diversi poli d’attrazione che andranno incontro alle esigenze dei nostri migliori amici. Il tutto assolutamente gratuito. Verrà allestita un’area dedicata alla loro salute ed al loro benessere, grazie ad un’equipe di Medici Veterinari coordinati dall’A.n.m.v.i., nella persona del Dott. Marco Della Torre, che daranno utili consigli su come mantenere in perfetta salute psicofisica i loro pazienti. In entrambi i giorni sarà possibile assistere alle esibizioni di diverse unità cinofile dello Stato, tra cui Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Darannoprova delle abilità dei cani addestrati per la pubblica sicurezza e per la tutela dei più deboli. Si esibiranno anche i settori Cinofili di A.n.a. (associazione nazionale Alpini) con il proprio nucleo cinofili da soccorso capitanata da Quirino Pasquini, mentre sarà Ornella Spinosi a presenziare con la scuola Italiana Cani da salvataggio.

Insomma due giornate ricche di iniziative ed esibizioni con l’importante finalità di imparare a conoscere meglio e rispettare i nostri amici a 4 zampe. Questa campagna di sensibilizzazione è resa ancora più incisiva, grazie al Patrocinio della Leidaa sezione di Pescara nella persona della Presidente Paola Giorgiani, che promuove la causa PET PRIDE l’abbandono e il randagismo.

Si potrà incontrare anche Jimmy Ghione, noto per i Suoi servizi sugli Animali a Striscia la Notizia che farà da Testimonial alla manifestazione. Nella giornata di Domenica sarà anche possibile conoscere il curioso mondo della falconeria a cura di Alessandra Gianpaoli dell’Hhawk service di Sulmona che presenzierà con i Suoi splendidi esemplari.

Non mancherà l’area dedicata alla toelettatura a disposizione per esibizioni e consigli per la cura e la bellezza del proprio Pet, a cura dell’associazione della Asd Community Pet presieduta da Armida Sanvitale.

La manifestazione culminerà con la suggestiva Parata Finale di tutte le Unità Cinofile presenti e con l’elezione del PET MODEL, ovvero chiunque potrà iscrivere gratuitamente il proprio animale da compagnia a questa simpatica sfilata che porterà all’elezione dell’animale che più toccherà la sensibilità della Giuria. Ad ogni iscritto verrà consegnata t-shirt e cappellino del Pet Pride by Caffè Mokambo, ed avrà la possibilità di realizzare un servizio fotografico e video a cura di Max Pelagatti.

L’evento è Patrocinato da: Comune di Pescara Assessorato alla tutela del mondo Animale, Croce rossa Italiana, Leidaa Lega Italiana difesa animali e ambiente, A.n.m.v.i Associazione nazionale Medici Veterinari Italiani.

Per iscriversi al Pet Model Pescara 2022, è possibile scaricare la Scheda Iscrizione dalla pagina Facebook @marastonipetpride oppure richiederla all’indirizzo info@newstarcom.com – WhatsApp 353/4156937