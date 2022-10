Cepagatti piange la dipartita della Madre Superiora, Suor Fulvia

Cepagatti piange la morte della Madre Superiora Suor Fulvia di anni 86. La religiosa, che per oltre 60 anni ha esercitato la propria attività pastorale, si è spenta oggi presso l'Ospedale Civile di Pescara. Nello scorso mese di Luglio aveva contratto il COVID19, portandosi dietro strascichi come stanchezza e tosse, poi a fine Agosto, la sua ultima gita con la Parrocchia a Medjugorie.

Al suo rientro è stata ricoverata e le hanno riscontrato una broncopolmonite, forse conseguenza del covid contratto il mese precedente e da lì purtroppo non si è più ripresa. Suor Fulvia ha rappresentato, durante tutto il periodo di attività, per molti bambini e giovani del Paese, un punto di riferimento importante.

Il Paese si stringe in un profondo abbraccio alla famiglia. Ricordiamo che a fine mese, a causa della mancanza di altre suore dell'Ordine della Divina Provvidenza, lei e Suor Giampiera, avrebbero lasciato il Paese per tornare alla Casa Madre. La notizia ha lasciato molto sgomento a Cepagatti, poiché in molti ritengono che verranno privati di una parte importante di infanzia, portando dentro il ricordo bellissimo dei giorni trascorsi all'asilo delle suore.

Ciao Suor Fulvia, il nostro è solo un arrivederci.