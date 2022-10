Il consigliere Cristian Orta Ã¨ il nuovo responsabile del dipartimento enti locali di Fratelli d'Italia per la provincia di Pescara

Il consigliere comunale di Pescara Cristian Orta è stato nominato responsabile del dipartimento enti locali di Fratelli d'Italia per la provincia di Pescara. A dare l'annuncio di questo nuovo incarico è stato il coordinatore provinciale Stefano Cardelli. Queste le parole del consigliere comunale:



“Spero di essere sempre all’altezza della fiducia accordatami ai vertici di Fratelli d’Italia mi metterò subito al lavoro per il territorio e per lo sviluppo del partito. Tra gli obiettivi che ho sempre sostenuto, e che mi prefiggo nel mio nuovo incarico, vi è quello prioritario della formazione e qualificazione della classe dei giovani amministratori. Ringrazio i coordinatori Stefano Cardelli e Roberto Carota e tutti gli amici di Fratelli d’Italia per la fiducia accordatami".