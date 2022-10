Attivate le nuove telecamere T-Red in cittÃ 

Sono state attivate oggi, domenica 16 ottobre 2022, le nuove telecamere T-Red installate qualche settimana fa dal Comune di Pescara.

Gli automobilisti rischiano fino a 666 euro di multe. Le nuove telecamere sono state installate presso Viale Primo Vere, Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Italia e tra Viale D'Annunzio e Via Conte di Ruvo.

Già operative da diverse settimane quelle piazzate in Via Tiburtina (incrocio Via Stradonetto), Via Ferrari (incrocio Via Michelangelo) e Via Tirino tra Via San Donato e Strada Colle Renazzo.