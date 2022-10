Presentato lo Spid Point, il nuovo servizio al cittadino sulla Pubblica Amministrazione

Questa mattina è stato presentato il servizio Spid Point del Comune di Pescara, una piattaforma che semplificherà i cittadini riguardo la Pubblica Amministrazione. Il servizio sarà operativo da domani, mercoledì 19 ottobre 2022 presso lo sportello dell’Ufficio relazioni con il pubblico con lo sportello aperto al pubblico nelle mattine dal lunedì al venerdì.

"Una risposta e un aiuto ai pescaresi per semplificare la vita e il rapporto con la Pubblica amministrazione-ha dichiarato il Sindaco di Pescara Carlo Masci- Si tratta di una delle tappe di un percorso avviato nel 2019 sulla strada della digitalizzazione, e abbiamo fatto già passi da gigante che ci sono riconosciuti su scala nazionale."

Come hanno precisato il dirigente del Settore transizione digitale e demografici Paolo Santucci e la responsabile del servizio Urp Marcella Nicotri, all'interno del sito internet del Comune di Pescara sono contenute in forma chiara e precisa le istruzioni per completare la seconda fase con Sielte o Poste italiane, che sono i gestori dell’identità, ma in casi particolari sarà possibile usufruire direttamente dell’assistenza del personale dell’Urp. Queste le parole dell'Assessore all’innovazione tecnologica Eugenio Seccia:

“Un salto in avanti dell’efficientamento, sia in termini di servizio ai cittadini sia di qualità del personale interno, con tangibili risultati anche nella celerità di disbrigo delle pratiche, ricordando che queste sono state 13.500 nel 2020, 25.400 nel 2021 e 16.200 nell’anno in corso.”

L'assessore allo Sport e Servizi Demografici, Elettorali e Ufficio Relazioni con il Pubblico Patrizia Martelli ha spiegato che basterà presentarsi allo sportello previa prenotazione, muniti di tessera sanitaria, uno smartphone o un tablet, e un indirizzo mail, per essere guidati nella fase di attivazione del Sistema pubblico di identità digitale, il tutto rapidamente, senza difficoltà e a costo zero.

Il link di prenotazione sarà attivo dal pomeriggio di oggi, martedì 18 ottobre. Ogni spiegazione sarà contenuta attraverso il seguente link:

SPID POINT Spid Point - URP Comune di Pescara