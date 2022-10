Al via la prima edizione del "PesGara per la Legalità", la gara podistica di 10 chilometri promossa dalla Prefettura

A Pescara prenderà il via la prima edizione del “PesGara per la Legalità”, la gara podistica da 10 kilometri di percorso cittadino su strada, promossa dalla Prefettura di Pescara in sinergia con le Forze di Polizia e le Forze armate e organizzata dall' ASD Passologico, in collaborazione con il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo.

Nelle giornate del 22 e 23 ottobre Pescara vivrà due giornate di sport e della prevenzione sui temi della sicurezza, ordine pubblico e salute. In Piazza Salotto sarà allestito il Villaggio della Prevenzione con una rappresentanza delle forze di polizia e delle forze armate e dove diverse Associazioni onlus ed equipe mediche garantiranno ai cittadini esami, visite, test e consulenze assolutamente gratuiti combinando insieme i valori universali dello sport, della legalità e della tutela della salute.

L'evento sarà aperto a tutti i professionisti, amatori e famiglie. Sabato 22 ottobre alle ore 16:00 le Autorità, con il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, inaugureranno con il classico taglio del nastro i tre Villaggi dando il via ufficiale all’evento.

Il Villaggio della Prevenzione e della Salute sarà coordinato dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – presieduta dal professor Marco Lombardo, Presidente Lilt Abruzzo e componente della Lilt Nazionale quale coordinatore delle tre macroaree del centrosud Italia. Il Villaggio vedrà la presenza delle seguenti Associazioni che, nel corso delle due giornate, garantiranno visite gratuite di diverse tipologie ai cittadini:

La Confraternita della Misericordia di Pescara, presieduta dal Governatore Cristina D’Angelo, allestirà il PMA – Posto Medico Avanzato – l’Ospedale mobile dell’Associazione, e, il sabato pomeriggio e la domenica mattina, i volontari effettueranno delle dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiaca e uso del defibrillatore e di disostruzione delle vie aeree su adulti e bambini; All’interno del PMA verranno ospitati i medici della Lilt, con il chirurgo senologo Marino Nardi, che eseguiranno le visite senologiche gratuite nell’ambito della Campagna del ‘Nastro Rosa 2022’ alla quale è dedicato tradizionalmente il mese di ottobre; Sempre nel PMA ci sarà l’équipe del cardiologo Stefano Guarracini, della Casa di Cura Pierangeli, che effettuerà elettrocardiogrammi ed ecocuore sempre gratuitamente; All’esterno del PMA ci sarà il gazebo della Lilt con i volontari che distribuiranno ai cittadini i depliant e i libricini informativi sul corretto stile di vita da seguire per la prevenzione oncologica, e con la dottoressa Carmelina Santilli, ginecologa ex responsabile del Centro Menopausa dell’Ospedale civile di Pescara, che darà informazioni circa la Menopausa e le patologie ginecologiche; Il Gazebo di ‘Nonno Ascoltami!’ con Mauro Menzietti e Valentina Faricelli, che, nell’ambito della campagna nazionale per la prevenzione delle malattie dell’udito, effettueranno esami audiometrici e faranno informazione sul tema della prevenzione; Uno spazio-tenda messo a disposizione dall’Esercito che ospiterà il dottor Agostino Consoli e l’équipe del Reparto di Diabetologia dell’Ospedale civile di Pescara che faranno esami gratuiti sui livelli di glucosio nei pazienti e forniranno informazioni utili sulla prevenzione delle patologie diabetologiche; Sempre nello spazio dell’Esercito ci sarà l’équipe della Aequilibrium – Centro di Ortognatodonzia del dottor Michele D’Attilio, che effettuerà visite gratuite su funzione odontoiatrica e postura; Il Gazebo dell’Associazione ‘Essere Oltre’, che effettuerà consulenze sulle Malattie neurologiche e degenerative;

Il Gazebo dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’ che sarà in piazza con gli studenti dei vari indirizzi di ottica, odontotecnica, Operatore del benessere, Servizi commerciali, moda, meccanica e Manutenzione e Assistenza tecnica, per effettuare consulenze sul tema della prevenzione.

Tutte le attività socio-sanitarie legate alla prevenzione si svolgeranno sabato 22 ottobre dalle 16 alle 19 e domenica 23 ottobre dalle 9 alle 13. Per accedere alle visite, non sarà necessaria la prenotazione e sarà sufficiente fare la propria fila. La Lilt raccoglierà anche le prenotazioni delle donne che non riusciranno a effettuare in piazza la visita e che verranno richiamate per effettuare la prestazione negli spazi di Casa Lilt in via Rubicone. Inoltre sabato pomeriggio, nel Gazebo della Lilt si raccoglieranno le iscrizioni alla Passeggiata della Salute prevista per domenica mattina, costo 3 euro, gratis per bambini al di sotto degli 11 anni. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un nuovo ecografo. Il sabato pomeriggio si svolgeranno le Gare Giovanili, che impegneranno corso Umberto.

IL PERCORSO DELLA GARA

La gara inizierà alle ore 10:30 di domenica 23 ottobre con il seguente percorso: Piazza Salotto, via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Firenze, piazza Italia, via Caduta del Forte, via Pesaro, via Spalti del Re, Lungaterno nord, via Raffaele Paolucci, Ponte del Mare, Lungomare Cristoforo Colombo, via Vespucci, via Bardet, via Alfonso da Vestea, piazza della Marina, via Marco Polo, via Conte di Ruvo, via Cecco Angiolieri, via dei Bastioni, via Cincinnato, via Conte di Ruvo, via Gabriele d’Annunzio, via San Francesco, via Misticoni, via Antonio Lo Feudo, via Alento, via Lago di Campotosto, Ponte Flaiano, via Gran Sasso, via Caduta del Forte, via Forca di Penne, via Teramo, via Pavone e Bassani, aree di risulta e corso Umberto.

COME ISCRIVERSI ALLA GARA

Per iscriversi alla Gara agonistica dei 10 chilometri si potrà accedere al sito della fidal, ossia fidal.it entro le ore 12 del prossimo 21 ottobre. Per la Gara amatoriale o per le Gare giovanili ci si può iscrivere tramite il sito timingrun.it oppure inviando una mail all’indirizzo timingrun@gmail.com entro le ore 12 del 21 ottobre prossimo. Durante lo svolgimento della Gara le strade interessate saranno chiuse al traffico e presidiate dai Volontari della Protezione civile comunale.

Alle 10.40 partirà la due chilometri della Passeggiata della Lilt, che sarà aperta dal testimonial d’eccezione, l’atleta Stefano Tilli, Legend di Sport e Salute. La passeggiata, aperta alle famiglie, agli studenti e a tutti i cittadini, si svolgerà sul seguente percorso: piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Firenze, corso Umberto.

Per la Polizia di Stato gareggeranno atleti delle Fiamme Oro, la Sezione Atletica Leggera di Padova oltre al personale di questa provincia.