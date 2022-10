Cimiteri: dal 22 ottobre al 2 novembre il Comune di Montesilvano offrirÃ  assistenza e trasporto ad anziani e disabili

Anche quest'anno, in occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, l'amministrazione comunale di Montesilvano promuoverà il servizio di assistenza e trasporto anziani e disabili all'interno del cimitero di Montesilvano.

Grazie al supporto offerto gratuitamente dalla Croce Rossa Italiana-Comitato di Penne e dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Montesilvano, le persone con disabilità e gli anziani potranno entrare e percorrere agevolmente i viali del cimitero su apposite carrozzine, accompagnati dai volontari. Il servizio verrà fornito a partire da sabato 22 ottobre e proseguirà nelle giornate di domenica 23 e la prossima settimana dal 29 al 2 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

"A causa del notevole afflusso di persone – spiega il consigliere delegato alla Disabilità, Giuseppe Manganiello – in quelle giornate sarà interdetto l'accesso delle auto private all'interno del Cimitero, ma verrà garantito comunque l'ingresso alle persone con disabilità e agli anziani non deambulanti, attraverso cinque carrozzine posizionate agli ingressi principali del Cimitero e all'assistenza dei volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Penne e dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Montesilvano, che ringrazio sentitamente per il contributo che offriranno gratuitamente e per la buona riuscita dell'iniziativa".