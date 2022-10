Blasioli (PD): "A Pescara nessuna traccia del bando per il rimborso dei libri scolastici: le famiglie pagano i ritardi delle Giunte di centrodestra"

"L'anno scolastico è iniziato da più di un mese, eppure ad oggi il Comune di Pescara non ha ancora approntato il bando per il rimborso dei libri di testo."

A dirlo è Antonio Blasioli, Consigliere Regionale del Partito Democratico denunciando il mancato bando per il rimborso dei libri scolastici per le famiglie da parte del Comune di Pescara.

"Un ritardo che influirà senza dubbio sulle tasche delle famiglie-afferma Blasioli-le quali, già provate dall'incontrollato incremento di generi alimentari ed energia, vedranno slittare in avanti l'erogazione del contributo per le spese sostenute a settembre.

Sicuramente non è esente da colpe la Regione, che come accaduto nel 2020 non avrà ancora comunicato ai Comuni quote e condizioni per l'accesso. Tuttavia altri Comuni si sono già dati da fare pubblicando gli appositi avvisi pubblici. Senza entrare troppo nel merito, a prescindere da quale sia l'ente responsabile (Regione o Comune) una cosa è certa: i cittadini stanno incolpevolmente subendo questo cortocircuito tra due Amministrazioni di identico colore politico.

Chiediamo quindi che la Regione acceleri nelle comunicazioni ai Comuni e il Comune di Pescara prenda spunto dai bandi indetti per tempo da altri enti. Le fasce più deboli non possono pagare le lungaggini delle Giunte di centrodestra."