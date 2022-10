Come migliorare la circolazione? 6 consigli fit

Una corretta circolazione sanguigna è fondamentale per mantenersi sani e in salute, dal momento che provvede a far fluire in tutto il corpo il sangue e l'ossigeno necessari al nostro organismo per dare la possibilità a ogni organo di funzionare regolarmente.

Ma non è tutto qui: aiuta anche a guarire le ferite, mantiene il cervello sveglio, il cuore in forma e dona un colorito naturale alla nostra pelle.

Per questo possiamo riconoscere almeno i più comuni campanelli d'allarme che indicano un problema alla circolazione del sangue:

Mancanza di energia o di concentrazione;

Estremità fredde (mani e piedi);

Assottigliamento o perdita di capelli;

Guarigione ritardata o lenta a causa di un sistema immunitario indebolito;

Negli uomini, disfunzione erettile.

Vediamo insieme 6 utili consigli per migliorare la circolazione sanguigna e di conseguenza lo stile di vita.

Esercizio fisico

Uscire e muoversi aiuta molte aree del nostro corpo a mantenersi in forma e fa bene non solo alla nostra salute fisica, ma anche a quella mentale. Si consiglia un esercizio fisico da lieve a moderato per 30 minuti al giorno. Per molte persone camminare è la migliore attività fisica da svolgere per favorire una sana circolazione sanguigna: un impegno semplice, facile ed accessibile.

Bere molta acqua

Si stima che più del 50% degli italiani sia cronicamente disidratato. Spesso infatti non ci si accorge del fatto che il nostro corpo abbia bisogno di più liquidi di quelli che sta assumendo. I benefici del bere molta acqua sono numerosi e vanno ben oltre la sete:una buona idratazione mantiene il corpo in salute, stabilizza la pressione sanguigna e contribuisce a migliorare la circolazione.

Imparare a gestire lo stress

Gli esperti definiscono lo stress come il killer silenzioso: si stima infatti che sia la causa di oltre il 60% di tutte le malattie, comprese quelle cardiovascolari e quindi circolatorie, sia causato da questa patologia.

Nei momenti di stress acuto si verifica la cosiddetta reazione di "lotta o fuga". Sebbene i nostri antenati utilizzassero questa reazione per la sopravvivenza, al giorno d'oggi la attiviamo troppo facilmente e troppo spesso, con delle conseguenze talvolta negative. Imparare a gestire lo stress è importante per la salute generale, compresa la circolazione.

Curare l'alimentazione

Cosa mangiare per la circolazione del sangue? Tra i cibi maggiormente consigliati dagli esperti troviamo il pesce, soprattutto quellograsso come il salmone, lo sgombro, la trota e l'aringa, che sono anche ricchi di acidi grassi omega-3. Ma anche le rape rosse, il peperoncino di Cayenna, i mirtilli, il melograno e l'aglio aiutano ad avere una circolazione efficiente.

Riposare e sollevare le gambe

Durante la giornata, molti di noi stanno seduti per lunghi periodi di tempo. Stare seduti troppo a lungo può causare il ristagno del sangue nelle vene delle gambe, con conseguente gonfiore, crampi, dolore, irrequietezza, prurito e affaticamento. Sdraiarsi e sollevare le gambe anche solo per 20 minuti al giorno può contribuire a migliorare la circolazione e ad alleviare questi sintomi.