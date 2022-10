Poste Italiane: a Montesilvano un annullo filatelico per l'omaggio al Maresciallo Marino Di Resta

In occasione dell'omaggio per il 60° anniversario della nascita del maresciallo capo Marino Di Resta – su richiesta dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione "Marino Di Resta"­ – giovedì 27 ottobre Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale a Montesilvano.

Presso la postazione, allestita nel largo parrocchiale San Giovanni in Bosco in via Lanciano 13 dalle 10 alle 13, sarà possibile timbrare con l'annullo speciale tutte le corrispondenze presentate.

Il bozzetto dell'annullo riproduce in forma stilizzata un'immagine del maresciallo, Medaglia d'Oro al Valor Militare, in divisa di ordinanza.

Completano l'annullo le scritte «Omaggio al Maresciallo Capo Marino Di Resta M.O.V.M. - 60° Anniv. della Nascita», «A.N.C. Sez. "Marino Di Resta"» e «27.10.2022 – 65015 Montesilvano (PE)».