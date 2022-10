Camere di Commercio, Regione, Agenzia di sviluppo ed Abruzzo Sviluppo: ancora insieme, stavolta a Dubai

Squadra che vince non cambia. E 'questo il motto del tavolo di lavoro che si è riunito, questa mattina, in conferenza stampa per presentare il programma di iniziative che si svolgerà a Dubai nei prossimi mesi.

Tre appuntamenti, una Fiera Speciality Food Festival (08 -10 novembre 2022), una missione imprenditoriale nel settore moda (28-29 novembre 2022) ed una attività di promozione delle eccellenze abruzzesi all'interno della catena Choithrams (03-12 dicembre 2022) che vedrà coinvolte ben 26 imprese.

Un programma di lavoro frutto della collaborazione istituzionale siglata a febbraio 2022, in occasione di Expo, e che ha permesso l'attivazione di uno sportello negli emirati arabi che garantisse pieno supporto alle aziende in ingresso. La sinergia vede tra i protagonisti le due Camere di Commercio, la Regione Abruzzo, Abruzzo Sviluppo ed Agenzia di sviluppo.

Un fiore all'occhiello della politica regionale in un momento di fragilità geo politica in cui, come ribadito dal presidente Gennaro Strever, le Camere di Commercio possono svolgere un compito importantissimo per il ri-orientamento delle aziende verso mercati compatibili con quelli che oggi, a causa del conflitto russo-ucraino, sono state costrette ad abbandonare. Un ruolo, nell'ambito dell'internazionalizzazione, ribadito dalla presidente di Agenzia di sviluppo Letizia Scastiglia, sempre più nitido svolto dall'Agenzia che ha messo a disposizione le proprie professionalità per la realizzazione dei programmi internazionali.

L'unione di intenti è stata ribadita sia dall'assessore alle attività produttive Daniele D'Amario che da Stefano Cianciotta, presidente di Agenzia di Sviluppo. Il primo ha sottolineato una piena collaborazione su ogni settore economico, anticipando il bando di oltre sei milioni di euro che sta per essere emanato a favore dell'artigianato. Sulla stessa linea Cianciotta che ha fatto notare come lo stesso tavolo di lavoro fosse presente insieme, il pomeriggio prima, in Sevel per premiare i talenti del territorio con la StartCup competition.

Questo il dettaglio delle iniziative a Dubai

Fiera Speciality Food Festival a Dubai (08 -10 novembre 2022):

Speciality Food Dubai è una delle più importanti fiere dedicate al settore agroalimentare negli Emirati Arabi Uniti e rappresenta la vetrina ideale per le aziende italiane che sono interessate ad espandere le proprie vendite in questa area geografica in quanto è focalizzata soprattutto sui prodotti di alta fascia ed è visitata da operatori provenienti non solo dal Medioriente ma anche dal subcontinente indiano ed altri paesi asiatici.

Dieci imprese abruzzesi parteciperanno all'iniziativa grazie al finanziamento della Regione Abruzzo ed ai servizi erogati dal Desk, come l'attività di ricerca buyers e la selezione di Temporary Export Managers che supporteranno le imprese nello sviluppo degli accordi avviati in fiera.

Missione imprenditoriale settore Moda (28-29 novembre 2022)

Missione imprenditoriale dedicata al comparto della moda (abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori) con incontri B2B con buyers provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e dai Paesi limitrofi.

Grazie all'Abruzzo Region Representative Desk in the UAE, oltre al coordinamento generale di tutte le fasi organizzative ed alla ricerca dei potenziali clienti attraverso una azione di matchmaking, sarà offerto alle imprese abruzzesi la possibilità di essere inserite per un periodo stabilito nella piattaforma di e-commerce B2B "Yellow Directory in the Gulf" gestita dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti e di essere rappresentate per tre mesi da un agente che svolgerà una accurata attività di follow up in tutti i Paesi coinvolti nell'iniziativa.

Promozione delle eccellenze abruzzesi all'interno della catena Choithrams (03-12 dicembre 2022)

Gli incontri B2B dedicati al food&beverage abruzzese organizzati il 12 e 13 febbraio hanno convinto i responsabili del gruppo Choithrams a selezionare diverse referenze delle 10 imprese abruzzesi che hanno aderito alla missione.

L'iniziativa consiste nell'esposizione dei prodotti selezionati presso 7 punti vendita in Dubai del gruppo storico dei supermercati Choithrams, nel periodo 3/12 dicembre 2022. Questi dieci giorni di esposizioni e vendita dei prodotti, verranno promossi in Dubai quale " Italian Goodness Concept".

Delle 10 aziende coinvolte nel progetto iniziale, 2 hanno dichiarato vincoli di esclusiva con altri importatori e 2 non avevano prodotti compatibili con le referenze trattate dal Gruppo Choithrams.

Grazie al Desk, le aziende hanno potuto ottenere tutti i permessi per la distribuzione permanente delle referenze negli Emirati Arabi Uniti e non si esclude la prosecuzione dei rapporti commerciali con il Gruppo Choithrams in caso di successo dell'attività di promozione.