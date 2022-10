Da sabato 29 ottobre un bus-navetta gratuito per raggiungere il cimitero dei Colli

Il Comune di Pescara ha presentato il bus-navetta gratuito per il cimitero dei Colli. Il servizio sarà disponibile da sabato 29 ottobre sino a martedì 2 novembre con orario dalle ore 9:00 alle 17:00. In totale saranno 132 corse e 33 al giorno i numeri del sevizio-bus che l’amministrazione comunale ha istituito in via sperimentale per favorire l’afflusso dei cittadini nell’area del cimitero di Colli Madonna notoriamente affollato in questo periodo.

L’iniziativa congiunta degli Assessori Maria Rita Carota (con delega ai Cimiteri), Luigi Albore Mascia (Viabilità e Trasporti) e Nicoletta Di Nisio (Politiche a favore della disabilità), ha infatti trovato la piena disponibilità della società TUA (Trasporto unico abruzzese) che metterà a disposizione mezzi non inquinanti (i mini bus Rampini) per coprire il tragitto di 3,9 chilometri che dal parcheggio di scambio di Via di Sotto (supermercato Conad), percorrendo via salita Tiberi, raggiungerà e farà sosta ai due ingressi posti su via Colle di Mezzo.

Per la prima volta sarà istituita una "circolare" di collegamento con il cimitero. Il bus navetta che muoverà dal capolinea di via di Sotto sarà una “circolare”: con una frequenza di 15 minuti raggiungerà prima l’area retrostante la Basilica della Madonna dei Sette Dolori e, transitando su via Salita Tiberi, sosterà dinanzi ai due ingressi del cimitero, su via Colle di Mezzo; quindi proseguirà su via Salita Pandolfi prima di tornare su via di Sotto e quindi al punto di partenza. Soddisfazione è stata espressa questa mattina dai consiglieri comunali Armando Foschi, Alessio Di Pasquale e Mauro Renzetti.