Addio al professor Mario Bernardi

Pescara piange la scomparsa di Mario Bernardi, professore e preparatore atletico della Sisley Pallanuoto ed ex preparatore del Pescara negli anni 1960-70. Aveva 86 anni. In queste ore tanti club sportivi attraverso i social stanno esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa di Bernardi.

Pescara Basket:

“Il Pescara Basket esprime il suo cordoglio per la scomparsa del Prof. Mario Bernardi, storico preparatore atletico molto vicino al mondo del basket.”

Amatori Basket Pescara:

“La società Amatori Pescara 1976 si unisce al profondo cordoglio del mondo del basket per la scomparsa di Mario Bernardi, storico preparatore atletico e grande amico dell'Amatori. Alla famiglia giunga un fortissimo abbraccio e le condoglianze di tutto l'universo biancorosso.”

Pescara Calcio:

"La Delfino Pescara 1936 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del prof. Mario Bernardi, preparatore atletico della Sisley Pallanuoto ed ex preparatore del Pescara negli anni 1960-70. Alla Famiglia vanno le nostre sentite condoglianze"

US Aterno Pescara ASD:

“Una colonna della US Aterno Pescara ASD il mitico prof. Mario Bernardi, oggi ha abbandonato la vita terrena per volare in cielo.”

Anche il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto ricordare Mario Bernardi su Facebook: