Selvaggia Lucarelli, il fidanzato le dedica un mazzo di...arrosticini

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e giudice del programma di Rai1 “Ballando con le Stelle” condotta da Milly Carlucci, ha ricevuto un omaggio molto diverso dal suo fidanzato Lorenzo Bagiarelli.

Al contrario di molti che regalano un mazzo di fiori, il Social Chef e Foof Blogger ha omaggiato la Lucarelli con un mazzo di arrosticini, date le origini della Lucarelli. Per celebrare i sette anni di fidanzamento, la Lucarelli ha postato su Facebook una foto che lo ritrae con Lorenzo Bagiarelli con in mano uno dei piatti tipici della nostra regione scrivendo "Sette anni e i pensieri romantici non sono mai mancati. Grazie Lorenzo Biagiarelli".

Non è mancata la riposta del fidanzato sotto i commenti: “E al contrario di qualcun altro non li ha mai mangiati”.