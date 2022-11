Via Bologna: giovedÃ¬ 3 novembre partiranno i lavori di riqualificazione dei parcheggi

Inizieranno giovedì 3 novembre i lavori di riqualificazione del parcheggio in via Bologna di cui, sulla base di un accordo sottoscritto con l'amministrazione comunale, si è fatta interamente carico la società Gross Invest proprietaria del supermercato adiacente.

Il cantiere proseguirà per tre distinti stati di avanzamento che richiederanno, ovviamente, l'istituzione del divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata. Nella prima fase dei lavori il divieto interesserà gli stalli siti lungo il bordo esterno dell'area nel tratto che costeggia via Bologna e via Paolucci: la sosta sarà interdetta fino al 27 novembre, a questa area si aggiungerà una sezione della parte centrale fino all'11 dicembre. Infine il parcheggio sarà completamente chiuso dal 12 al 18 dicembre, data in cui è prevista la conclusione dei lavori.

Il parcheggio da anni ha necessità di una manutenzione straordinaria: il fondo stradale è sconnesso a causa anche dell'azione delle radici delle piante, ma i lavori programmati prevedono anche un miglioramento degli spazi di accesso e di uscita.