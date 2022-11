Da domani sarÃ  consentita l'accensione dei termosifoni

Da martedì 8 novembre si potranno accendere i termosifoni nella zona climatica D dell'Abruzzo comprese le province di Pescara, Chieti e Teramo ed il litorale Adriatico. La misura, prevista nel decreto n.383 del 6.10.22 ha stabilito il risparmio le misure per il risparmio energetico. Per quanto riguarda la zona E, ovvero l'entroterra abruzzese della provincia dell'Aquila, l'accensione dei termosifoni è già iniziata lo scorso 22 ottobre.

All'interno della zona D i riscaldamenti si potranno usufruire sino al 7 aprile 2023 per un massimo di 13 ore giornaliere. Nella zona E i termosifoni saranno fruibili sempre fino al 7 aprile 2023 ma con un utilizzo di 11 ore giornaliere, 2 ore in meno rispetto alla zona D.

La temperatura massima in tutte le fasce è di 19 gradi, un grado in meno rispetto allo scorso anno, ossia 20. In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.